خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض نانوایان خراسان جنوبی: یارانه نان نباشد زمینگیر می‌شویم

اعتراض نانوایان خراسان جنوبی: یارانه نان نباشد زمینگیر می‌شویم
کد خبر : 1695865
لینک کوتاه کپی شد.

نانوایان خراسان جنوبی به پرداخت‌نشدن یارانه نان و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تولید معترض هستند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نانوایان خراسان جنوبی به پرداخت‌نشدن یارانه نان و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تولید معترض هستند. 

نانوایان می‌گویند در حالی که هزینه آرد، انرژی، اجاره و دستمزد کارگران، افزایش یافته، یارانه نان و حمایت‌های وعده‌داده‌شده پرداخت نمی‌شود و بسیاری از نانوایی‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند. 

این نانوایان روز گذشته، شنبه، ۱۲ مهرماه، مقابل استانداری تجمع کردند.  پیشتر نیز نانوایان در اهواز و اصفهان در اعتراض به‌عدم پرداخت یارانه نان دست به تجمع زده بودند.

گفتنی است، کارگران نانوا در شهرهای دیگر در تماس با «ایلنا»   به عدم افزایش دستمزد خود اعتراض  کردند. آنها می‌گویند: در حالیکه  قیمت نان  طی یک سال گذشته افزایش صد درصدی داشته، دستمزد آنها افزایش نیافته است و کارفرمایان افزایش دستمزد را به  پرداخت یارانه نان  موکول کرده‌اند. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی