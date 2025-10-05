به گزارش خبرنگار ایلنا، نانوایان خراسان جنوبی به پرداخت‌نشدن یارانه نان و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های تولید معترض هستند.

نانوایان می‌گویند در حالی که هزینه آرد، انرژی، اجاره و دستمزد کارگران، افزایش یافته، یارانه نان و حمایت‌های وعده‌داده‌شده پرداخت نمی‌شود و بسیاری از نانوایی‌ها در آستانه تعطیلی قرار گرفته‌اند.

این نانوایان روز گذشته، شنبه، ۱۲ مهرماه، مقابل استانداری تجمع کردند. پیشتر نیز نانوایان در اهواز و اصفهان در اعتراض به‌عدم پرداخت یارانه نان دست به تجمع زده بودند.

گفتنی است، کارگران نانوا در شهرهای دیگر در تماس با «ایلنا» به عدم افزایش دستمزد خود اعتراض کردند. آنها می‌گویند: در حالیکه قیمت نان طی یک سال گذشته افزایش صد درصدی داشته، دستمزد آنها افزایش نیافته است و کارفرمایان افزایش دستمزد را به پرداخت یارانه نان موکول کرده‌اند.

انتهای پیام/