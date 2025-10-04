به گزارش ایلنا، وزیر کار در سفری یک روزه به استان قم با «حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی عماد» مشاور رئیس‌جمهور و رئیس دفتر ارتباطات دولت و روحانیت دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست حجت‌الاسلام عماد در تشریح «الگوی بهینه ارتباط دولت و روحانیت» گفت: این الگو در سه سطح «علما»، «فضلا» و «تحلیل‌گران و کنشگران روحانی» تعریف شده است و برای ارتباط با دولت چند کارگروه طراحی شده است.

وی اقدامات «کارگروه اجتماعی» را مرتبط با وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: بدون تردید موضوعات مشترک فراوانی میان دولت و روحانیت وجود دارد و تفکیک این دو در ایران چندان آسان نیست.

میدری حمایت اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ کار و گسترش تعاونی‌ها را از جمله موضوعات و مسائل مهم و مشترک دانست و گفت: داشتن راهبرد مشترک برای حل این مسائل مهم می‌تواند همکاری میان این دو نهاد را بسط دهد؛ در دولت می‌توانیم از ظرفیت‌های فوق‌العاده روحانیت استفاده کنیم.

وی افزود: رئیس‌جمهور با طرح مسئله محله‌محوری چارچوب و راه مهمی برای حمایت اجتماعی، حل مسائل آسیب‌های اجتماعی و حتی بسط تعاونی‌ها مطرح کردند؛ بسیاری از مشکلات جامعه کنونی ما به علت تضعیف نهاد مهم محله است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در ادبیات سیاست‌گذاری اجتماعی و رفاهی پس از خانواده، محله نهاد مهم حمایتی است. متاسفانه با تحولات جمعیتی این نهاد تضعیف شده و در شهرهای بزرگ در اکثر مناطق مفهوم محله از بین رفته است.

میدری تصریح کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به دنبال طرحی برای تقویت محله است که امید است تا پایان فصل پاییز از این طرح رونمایی شود. تقویت محله یکی از زمینه‌های مشترک همکاری این وزارتخانه با روحانیت است که خود می‌تواند بستر همکاری‌ها را گسترش دهد.

همچنین، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این سفر، در مراسم بزرگداشت «آیت الله بدری» از علمای به‌نام قم شرکت کرد.

