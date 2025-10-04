به گزارش ایلنا، معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد مستمری‌بگیران می‌بایست حداکثر تا این تاریخ با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و از طریق منوی مستمری‌بگیران، مستمری بازماندگان نسبت به تکمیل تعهدنامه فرزندان و نوادگان دختر اقدام نمایند.

همچنین در صورت تمایل به استفاده از مزایای بیمه زنان خانه‌دار، امکان انعقاد قرارداد برای زنان خانه‌دار و دختران از طریق منوی بیمه فراگیر خانواده ایرانی در همین سامانه فراهم است.

