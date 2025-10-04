خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تکمیل اطلاعات بازماندگان/ مستمری‌بگیران تا ۱۵ مهر فرصت دارند

تکمیل اطلاعات بازماندگان/ مستمری‌بگیران تا ۱۵ مهر فرصت دارند
کد خبر : 1695392
لینک کوتاه کپی شد.

۱۵ مهرماه آخرین مهلت برای تکمیل تعهدنامه فرزندان مستمری‌بگیران اعلام شده است. مشمولان باید تا این تاریخ مدارک و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند تا از ادامه دریافت مستمری خود مطمئن شوند.

به گزارش ایلنا، معاونت بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد مستمری‌بگیران می‌بایست حداکثر تا این تاریخ با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و از طریق منوی مستمری‌بگیران، مستمری بازماندگان نسبت به تکمیل تعهدنامه فرزندان و نوادگان دختر اقدام نمایند.

همچنین در صورت تمایل به استفاده از مزایای بیمه زنان خانه‌دار، امکان انعقاد قرارداد برای زنان خانه‌دار و دختران از طریق منوی بیمه فراگیر خانواده ایرانی در همین سامانه فراهم است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی