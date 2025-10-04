تکمیل اطلاعات بازماندگان/ مستمریبگیران تا ۱۵ مهر فرصت دارند
۱۵ مهرماه آخرین مهلت برای تکمیل تعهدنامه فرزندان مستمریبگیران اعلام شده است. مشمولان باید تا این تاریخ مدارک و اطلاعات مورد نیاز را ارائه دهند تا از ادامه دریافت مستمری خود مطمئن شوند.
به گزارش ایلنا، معاونت بیمهای سازمان تامین اجتماعی طی اطلاعیهای اعلام کرد مستمریبگیران میبایست حداکثر تا این تاریخ با ورود به سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir و از طریق منوی مستمریبگیران، مستمری بازماندگان نسبت به تکمیل تعهدنامه فرزندان و نوادگان دختر اقدام نمایند.
همچنین در صورت تمایل به استفاده از مزایای بیمه زنان خانهدار، امکان انعقاد قرارداد برای زنان خانهدار و دختران از طریق منوی بیمه فراگیر خانواده ایرانی در همین سامانه فراهم است.