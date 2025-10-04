تجمع نیروهای رسمی منطقه نفتی بهرگان

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۱۲مهرماه، نیروهای رسمی منطقه نفتی بهرگان در اعتراض به محدودیت‌های سقف و کف حقوق تجمع کردند.

این نیروها گفتند: تا احقاق مطالبات و علی‌الخصوص حذف کامل سقف حقوق، به مطالبه‌گری ادامه می‌دهیم.

حذف سقف حقوق در مناطق عملیاتی، مخالفت با تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات کارکنان براساس آئین نامه نفت، مرجوع کردن مالیات اضافه اخذ شده در سالهای اخیر براساس قوانین موجود، اجرای کامل قانون نفت و حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت، از دیگر مطالبات این نیروها است.

انتهای پیام/