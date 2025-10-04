خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجمع نیروهای رسمی منطقه نفتی بهرگان

تجمع نیروهای رسمی منطقه نفتی بهرگان
کد خبر : 1695329
لینک کوتاه کپی شد.

نیروهای رسمی منطقه نفتی بهرگان در اعتراض به محدودیت‌های سقف و کف حقوق تجمع کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، امروز، شنبه ۱۲مهرماه، نیروهای رسمی منطقه نفتی بهرگان در اعتراض به محدودیت‌های سقف و کف حقوق تجمع کردند. 

این نیروها گفتند: تا احقاق مطالبات و علی‌الخصوص حذف کامل سقف حقوق، به مطالبه‌گری ادامه می‌دهیم. 

حذف سقف حقوق در مناطق عملیاتی، مخالفت با تفکیک مشاغل به تخصصی و پشتیبانی، حذف کامل سقف بازنشستگی و پرداخت کامل سنوات کارکنان براساس آئین نامه نفت، مرجوع کردن مالیات اضافه اخذ شده در سالهای اخیر براساس قوانین موجود، اجرای کامل قانون نفت و حفظ استقلال صندوق بازنشستگی نفت، از دیگر مطالبات این نیروها است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی