امروز معوقات فروردین گروهی از بازنشستگان واریز می‌شود؟

امروز معوقات فروردین گروهی از بازنشستگان واریز می‌شود؟
بازنشستگان متوسط‌بگیر در انتظار واریز معوقات فروردین هستند.

جمعی از بازنشستگان متوسط‌بگیر تامین اجتماعی در تماس با خبرنگار ایلنا، از انتظار برای واریز معوقات فروردین خبر دادند. آن‌ها گفتند: طبق وعده‌ها، امروز (دوازدهم مهر) باید معوقات ما پرداخت شود.

بازنشستگان تاخیر در واریز معوقات را موجب ضرر و زیان برای خانواده‌های بازنشسته دانستند و افزودند: اگر این مطالبات شش ماه پیش در زمان خود پرداخت می‌شد، قدرت خرید آن دو برابر امروز بود.

پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد که براساس وعده‌های قبلی تامین اجتماعی، قرار شده معوقات فروردین بازنشستگانی که بیش از بیست میلیون تومان مستمری می‌گیرند، امروز پرداخت شود.  

 

