عضو فراکسیون کارگری مجلس:
لزوم حل مشکلات کارگران «تسکو»/ بی توجهی کارفرما ادامه دارد
نبیالله محمدی از لزوم حل مشکلات کارگران تسکو خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نبیالله محمدی، عضو فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، در واکنش به مشکلات کارگری شرکت تسکو، یکی از شرکتهای اقماری ایران ترانسفو، به شدت از بیتوجهی کارفرمایان به حقوق کارگران انتقاد کرد و گفت: «در این شرکت، حقوق کارگران بهویژه در حوزههای سختی کار و بازنشستگی، به درستی مورد توجه قرار نمیگیرد و تعاملات کارفرما با کارگران مطلوب نیست. این نوع رفتارها موجب نارضایتی کارگران و بروز اجتماعی مشکلات شده است.»
وی افزود: «بهجای احترام به حقوق کارگران و بررسی مطالبات آنان، کارفرما از تهدید و عدم تمدید قرارداد بهعنوان ابزاری برای مدیریت استفاده میکند که این مسئله تنها بر نارضایتی کارگران افزوده است.»
محمدی ادامه داد: «کارگران تسکو نارضایتی های خود را بهصورت قانونی و محترمانه در نماز جمعه، دفاتر رسمی و جلسات مختلف بیان کردهاند. ما بارها پیگیر مطالبات آنها بودهایم، اما متأسفانه با وجود گذشت مدت زمان طولانی، بیتوجهی کارفرما ادامه دارد.»
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پاسخ به ادعای ایران ترانسفو مبنی بر عدم مالکیت اکثریت سهام شرکت تسکو، اظهار داشت: «با توجه به سهام قابل توجه ایران ترانسفو در تسکو، انتظار میرود که مشکلات کارگران پیگیری و حل شوند. نارضایتیهای موجود باید مورد توجه کارفرما قرار میگرفت و از تبدیل شدن آن به یک موضوع اجتماعی و بیرونی جلوگیری میشد.»
وی همچنین افزود: «در جلسات متعدد با رئیس گروه توسعه ملی، هیات مدیره و مدیرعامل ایران ترانسفو، در حضور استاندار و مدیر کل بازرسی استانداری، مشکلات کارگران را مطرح کردهام. متأسفانه اراده جدی برای اصلاح وضعیت وجود ندارد، اما ما اراده جدیتری برای پیگیری مطالبات کارگران داریم و تا احقاق حق کارگران ادامه می دهیم.»