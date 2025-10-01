تجمع اعتراضی کارکنان پالایشگاه شیراز/ قانون اجرا شود

به گزارش خبرنگار ایلنا، معترضان می‌گویند سال‌هاست مطالبات قانونی‌شان در زمینه حقوق، مزایا و ساختار سازمانی نادیده گرفته شده و مدیران پالایشگاه و شرکت بالادستی، پاسخ روشنی به آن‌ها نداده‌اند.

خواسته‌های معترضان در چند محور اصلی مطرح شده است:

اجرای ماده ۱۰ قانون کار و پرداخت سنوات مطابق قانون، همانند سایر پالایشگاه‌های کشور. به گفته کارکنان، این موضوع به بهانه‌های مختلف میان مدیریت پالایشگاه و شرکت بالادستی معطل مانده است.

اصلاح فوق‌العاده‌های معیشتی و همسان‌سازی مزایا با سایر مراکز نفتی.

اصلاح چارت معیوب سازمانی که باعث شده برخی افراد همزمان چند سمت کلیدی را بدون تخصص کافی در اختیار داشته باشند.

رفع تبعیض میان مدیران و کارکنان رسمی میانی.

جلوگیری از بازگشت بازنشستگان به پست‌های مدیریتی و واگذاری فرصت‌ها به نیروهای متخصص داخلی پالایشگاه.

توزیع عادلانه امکانات؛ کارکنان می‌گویند سرویس‌های فرسوده کارکنان بی‌توجه رها شده است.

پالایشگاه نفت شیراز یکی از قدیمی‌ترین پالایشگاه‌های کشور است که در دهه ۱۳۴۰ راه‌اندازی شد. این پالایشگاه با ظرفیت بیش از ۵۰ هزار بشکه در روز، نقش مهمی در تأمین فرآورده‌های نفتی جنوب کشور دارد.

