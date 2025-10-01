در دیدار یکی از استانداران کشور با وزیر کار مطرح شد:
تشکیل کنسرسیوم پتروشیمیها برای توسعه مهارتآموزی
استاندار بوشهر در دیدار با احمد میدری گفت: باید کنسرسیومی مرکب پتروشیمیهای فعال برای توسعه مهارتآموزی، تشکیل شود.
به گزارش ایلنا، استاندار بوشهر در نشست با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار تشکیل کنسرسیومی متشکل از پتروشیمیهای ذیل وزارت کار، برای مشارکت در مهارتآموزی جوانان بوشهری، شد.
ارسلان زارع، استاندار بوشهر در نشست با احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اظهار داشت: تشکیل کنسرسیومی، متشکل از پتروشیمیهای ذیل این وزارتخانه، برای مشارکت در امر مهارتآموزی جوانان جویای کار در استان بوشهر از طریق تجهیز و توسعه مراکز آموزش فنیوحرفهای و هنرستانهای جوارصنعت در استان بوشهر بهویژه در ۴ شهرستان جنوبی مورد تأکید ما است.
میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با تقدیر از تلاشها و پیگیریهای استاندار بوشهر، ضمن موافقت با درخواستهای استاندار، دستورات لازم را برای پیگیری و اجرای درخواستها صادر کرد.