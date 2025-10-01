خبرگزاری کار ایران
هزینه‌های بیمه تکمیلی بازنشستگان تا آخر مهر پرداخت می‌شود؟

گویا مقامات تامین اجتماعی وعده داده‌اند هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان تا آخر مهر پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در روزهای گذشته، اعضای هیات مدیره کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی کشور  با دکتر دهدشتی قائم مقام سازمان تامین اجتماعی و حسن پور مدیرکل فرهنگی سازمان درباره مطالبات و تاخیر چند ماهه در پرداخت سرانه بیمه تکمیلی درمان و بیمه عمر بازنشستگان به بحث و گفتگو پرداختند.

به گفته اعضای کانون عالی بازنشستگان، در این جلسه اقای دهدشتی تاکید کرد اقدامات لازم برای دریافت ۷۰ همت اوراق گام نهایی شده و در اولین فرصت مابه التفاوت فروردین ماه پرداخت خواهد شد.

درخصوص تاخیر در پرداخت هزینه درمان (بیمه آتیه سازان) نیز وعده داده شد تا آخر مهرماه خسارتهای درمانی بازنشستگان از فروردین تا شهریور پرداخت خواهد شد. 

 

 

 

