۳۸ کارگر طی ۵ ماه در آذربایجان شرقی بر اثر حادثه کار فوت شدند +جزئیات

به گزارش ایلنا، مهرداد ستاره با بیان اینکه طی پنج ماهه اول امسال در استان ۳۸ نفر بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده و ۵۶۱ نفر نیز مصدوم شدند، اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه درسال قبل ۱۹ درصد کاهش یافته است.

وی درخصوص نحوه فوت این افراد گفت: ۱۷ نفر به علت سقوط از بلندی، ۱۵ نفر بر اثر برخورد جسم سخت، ۲ نفر براثر برق گرفتگی و ۳ نفر براثر سوختگی و یک نفر بر اثر خفگی جان خود را از دست داده اند.

ستاره اضافه کرد: درطی این مدت تعداد ۵۶۱ نفر نیز بر اثرمصدومیت ناشی از حوادث کار به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۱۵ درصد کاهش یافته است که از این تعداد ۵۳۷ نفر مرد و بقیه زن بودند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همچنین گفت: در مرداد ماه امسال ۱۱ نفر به علت حادثه کاری فوت کرده که این آماردرمقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۱۵ نفربوده ۴ نفر کاهش داشته است.

وی اضافه کرد: طی همین مدت ۱۱۲ نفر نیز به علت مصدومیت حوادث کاری به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که ۸ نفر از آن‌ها زن بودند. آمارمصدومان این ماه نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۳۲ درصد کاهش داشته است.

