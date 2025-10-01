مرگ و مصدومیت ۸ کارگر بر اثر نشت گاز در صنایع شیمیایی هگزین چین
بدنبال نشت گاز سمی در یک واحد تولیدی در شهر هبی استان هنان در مرکز چین، ۵ کارگر جان باختند و ۳ نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.
به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، این حادثه حدود ساعت ۷ صبح روز گذشته در شرکت صنایع شیمیایی هگزین در منطقه شانچنگ رخ داد، که یک مخزن ذخیره اسید سولفوریک در این واحد نشت کرده و بعد انتقال اسید به سیستم آبهای سطحی کارخانه، به یک مخزن سپتیک فرستاده شده و با واکنش آن گاز سولفید هیدروژن تولید شده است.
دفتر مدیریت اضطراری منطقه اعلام کرد که یکی از مجروحان در وضعیت وخیم اما پایدار است، در حالی که دو نفر دیگر صدمات جزئی برداشتهاند.
عملیات متوقف شده و همه پرسنل از محل کارخانه خارج شدهاند. تحقیقات کامل در حال انجام است.