خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ و مصدومیت ۸ کارگر بر اثر نشت گاز در صنایع شیمیایی هگزین چین

مرگ و مصدومیت ۸ کارگر بر اثر نشت گاز در صنایع شیمیایی هگزین چین
کد خبر : 1693997
لینک کوتاه کپی شد.

بدنبال نشت گاز سمی در یک واحد تولیدی در شهر هبی استان هنان در مرکز چین، ۵ کارگر جان باختند و ۳ نفر دیگر در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از شینهوا، این حادثه حدود ساعت ۷ صبح روز گذشته در شرکت صنایع شیمیایی هگزین در منطقه شانچنگ رخ داد، که یک مخزن ذخیره اسید سولفوریک در این واحد نشت کرده و بعد انتقال اسید به سیستم آب‌های سطحی کارخانه، به یک مخزن سپتیک فرستاده شده و با واکنش آن گاز سولفید هیدروژن تولید شده است. 

دفتر مدیریت اضطراری منطقه اعلام کرد که یکی از مجروحان در وضعیت وخیم اما پایدار است، در حالی که دو نفر دیگر صدمات جزئی برداشته‌اند. 

عملیات متوقف شده و همه پرسنل از محل کارخانه خارج شده‌اند. تحقیقات کامل در حال انجام است. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی