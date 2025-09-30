بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران بمناسبت روز سالمند

به گزارش ایلنا در متن این بیانیه آمده است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز سالمند، ضمن عرض تبریک به تمامی سالمندان عزیز کشورمان، این روز را فرصتی مغتنم برای پاسداشت مقام والای سالمندان می‌داند. سالمندی مرحله‌ای ارزشمند از حیات انسانی است که سرشار از تجربه، دانش و معنویت بوده و حضور آنان در جامعه، نعمتی الهی و مایه برکت و آرامش است.

پیامبر اکرم(ص) می‌فرمایند: «پیران در میان اطرافیان خود همچون پیامبران در میان امت‌های خویشند.» این سخن گهربار نشانگر جایگاه معنوی و منزلت اجتماعی سالمندان در فرهنگ اسلامی و ایرانی ماست.

امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند تغییر نگرش به مقوله سالمندی و سالمندان هستیم. سالمندی نباید تنها به‌عنوان چالش تلقی شود بلکه باید آن را موفقیتی بهداشتی و نشانه ارتقای سطح سلامت عمومی جامعه دانست. در عین حال توجه به سلامت جسمی و روانی سالمندان، ایجاد بسترهای رفاهی، حمایت‌های اجتماعی و اقتصادی، و تضمین مشارکت فعال آنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی از جمله وظایف مهم مسئولان و سیاست‌گذاران کشور است.

ضرورت قانونگذاری و سیاستگذاری هدفمند در حوزه امور سالمندان، توسعه برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی این قشر ارزشمند، و فراهم‌سازی شرایط زندگی با کرامت و عزتمندانه برای آنان از مطالبات جدی جامعه کارگری است.

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران ضمن ادای احترام به مقام شامخ سالمندان، بر خود وظیفه می‌داند که در کنار این قشر عزیز قرار گرفته و پیگیر تحقق حقوق و مطالبات مشروع آنان باشد. امید است با عزم ملی و همکاری همه نهادها، بتوانیم جامعه‌ای بسازیم که سالمندان در آن نه تنها نیازمند حمایت، بلکه الهام‌بخش، راهنما و سرمایه‌ای گرانبها برای نسل‌های آینده باشند.

