وزیر کار خبر داد:
مرگ ۶۹۳ کارگر بر اثر حادثه کار در سال گذشته/ افزایش بی سابقه بازرسان ایمنی در دولت چهاردهم رقم خورد
به گزارش ایلنا، احمد میدری در مراسمی به مناسبت پایان هفته دفاع مقدس و یادمان جان باختگان معدن معدنجوی طبس در «همایش برنامهریزی برای کاهش آسیبهای ناشی از کار» سخنرانی کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جلسه سخنرانی با بیان اینکه سال گذشته ۶۹۳ نفر در کشور بر اثر حوادث کار جان باختند، تأکید کرد: برای کاهش این حوادث، علاوه بر برنامه ملی، طرحهای استانی و منطقهای متناسب با شرایط هر حوزه از معادن و بنادر تا ساختوساز در دستور کار قرار گرفته است.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایش برنامهریزی برای کاهش آسیبهای ناشی از کار با بیان اینکه این نشست به یاد جانباختگان حادثه معدن طبس بود گفت: تعداد حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۳ حدود ۶هزار و ۳۰۰ مورد بوده که متاسفانه در کل کشور ۶۹۳ مورد منجر به فوت کارگر شده است.
وی ادامه داد: این موضوع در مقایسه با سال قبل حدود چهار درصد کاهش داشته اما همین تعداد نیز ناخوشایند است و ما باید تلاش بکنیم تا حوادث ناشی از کار کاهش پیدا کند.
این عضو هیات دولت گفت: یکی از تلاشهای دولت چهاردهم سپردن اختیارات به استانها است. امروز نیز در کنار نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی حضور داریم و قرار است در این بحث با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. ما همواره باید بر اصل تمرکز زدایی عمل کنیم. طبق این اصل مدیران در تهران نمیتوانند بر همه موضوعات تسلط داشته باشند. تمرکز در تهران، از مشکلات اساسی نظام اداری ماست. برای مثال ما هرگز به اندازه طبسیها و کرمانیها نمیدانیم معدن زغالسنگ چه شرایطی دارد. این پذیرش اوج دانایی ماست. اینکه مدیران تهران بگویند ما همه چیز را میدانیم و تعیین میکنیم، اوج نادانی است.
میدری بیان کرد: ما امروز جمع شدیم تا برنامههایی که در حوزه ایمنی معادن و صنایع به استانها سپردیم را با حضور تشکلهای کارگری و کارفرمایی مورد ارزیابی قرار دهیم. ما بدون حضور شرکتهای اجتماعی کاری نمیتوانیم بکنیم. سیاست براساس اقناع موفق میشود. بازرس اداره کار ما در بهترین حالت سالی چند بار به یک معدن سر میزند ولی کارگران و نمایندگان کارگری ما هر روز در کارخانه و معدن هستند. کارگران و کارفرمایان ما باید راه حل و دانش آموزش ایمنی را بدانند و ما معتقدیم میدانند. ما مجوز اضافه کردن هفتصد نفر به عنوان بازرس به مجموعه وزارت کار را گرفتیم که این افزایش ده درصدی پرسنل در دولت چهاردهم رقم خورده و بی سابقه است. اما ما به این اکتفا نمیکنیم و بخش کارفرمایی و بخش کارگری نیز در استانها باید برنامه نظارت بر موضوع ایمنی خود را ارائه دهند و ما امروز آن برنامهها را بررسی خواهیم کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: به همین دلیل ادارات کل، از تابستان برنامهای تحت عنوان کاهش حوادث ناشی از کار برای استان خودشان تنظیم کردند؛ امروز این برنامه با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان مورد بررسی قرار گرفت. برای هر استان و شهرهایی مانند طبس و کرمان که کانون فعالیتهای زغالسنگ هستند، برنامههایی در نظر گرفته خواهد شد.
وی با بیان اینکه رئیسجمهور تاکید بر تمرکززدایی دارد، گفت: یکی از جنبههای این موضوع سیاستهای مقابله با حوادث ناشی از کار است. استان فارس در این موضوع پیشگام بوده است و برنامهای را برای کاهش حوادث ناشی از کار در بخش ساختمان با کمک سازمان نظام مهندسی تدوین کرده است که امروز برنامه آن را برای سایر استانها ارائه خواهد داد.
میدری در ادامه به منطقه گرایی اشاره و اظهار کرد: منطقه گرایی یک سیاست متناسب با نیازها و ظرفیتهای هر منطقه است که منجر به تدوین برنامههای بهتر میشود.