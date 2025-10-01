اعتراض کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس

به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس به عدم پرداخت رأی ابلاغ شده شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و پرداخت مزایا و رفاهیات پرسنل معترض هستند.

طبق رأی دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه‌ی مزایای اقلیمی و متغیرهای حقوق اعم از اضافه کار و نوبت کار برای کارگران مناطق نفتی به عنوان مزد شناخته می‌شود و نه مزد مبنا. این موضوع می‌تواند به افزایش دریافتی کارگران منجر شود، چراکه محاسبه اضافه‌کاری و سایر مزایا دیگر محدود به مزد مبنا نخواهد بود و شامل کل دستمزد می‌شود.

گفتنی است، صبح روز گذشته، سه شنبه ۸ مهر ماه، صدها نفر از پرسنل پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس برای دومین بار در یکماه اخیر در محل این شرکت در عسلویه و شیرینو و همچنین سکوهای گازی پارس جنوبی در اعتراض به این موضوع تجمع برگزار کردند.

پرسنل پیمانکاری همچنین خواستار ورود دادستان و فرماندار عسلویه به این موضوع جهت رفع مشکل و تنبیه مدیران ناکارآمد شدند.

انتهای پیام/