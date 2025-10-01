خبرگزاری کار ایران
اعتراض کارگران پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس
نیروهای پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس به عدم پرداخت رای ابلاغ شده شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ایلنا،  نیروهای پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس  به عدم پرداخت   رأی ابلاغ شده شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری و  پرداخت مزایا و رفاهیات پرسنل معترض هستند.  

طبق رأی دیوان عدالت اداری،  مبنای محاسبه‌ی مزایای اقلیمی و متغیرهای حقوق اعم از اضافه کار و نوبت کار برای کارگران مناطق نفتی به عنوان مزد  شناخته می‌شود و نه مزد مبنا. این موضوع می‌تواند به افزایش دریافتی کارگران منجر شود، چراکه محاسبه اضافه‌کاری و سایر مزایا دیگر محدود به مزد مبنا نخواهد بود و شامل کل دستمزد می‌شود.

گفتنی است، صبح روز گذشته، سه شنبه ۸ مهر ماه، صدها نفر از پرسنل پیمانکاری شرکت نفت و گاز پارس برای دومین بار در یکماه اخیر در محل این شرکت در عسلویه و شیرینو و همچنین سکوهای گازی پارس جنوبی در اعتراض به این موضوع تجمع  برگزار کردند.

 

 

 

 

پرسنل پیمانکاری همچنین خواستار ورود دادستان و فرماندار عسلویه به این موضوع جهت رفع مشکل و  تنبیه مدیران ناکارآمد شدند.

 

 

