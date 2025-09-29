خبرگزاری کار ایران
نشانی الکترونیک سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه اعلام شد

نشانی الکترونیک سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه اعلام شد
کد خبر : 1693377
مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع عموم هموطنان می‌رساند سامانه hemayat.sfara.ir برای تقاضا در خصوص بررسی مجدد برقراری یارانه در دسترس است.

به گزارش ایلنا، سامانه hemayat.mcls.gov.ir که برای نمایش دهک سایر خانوارهای مشمول یارانه طراحی شده است در  حال حاضر به دلیل اختلال موقت در شرکت زیرساخت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دچار  قطعی موقت شده است.  

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر پیگیری جهت رفع اختلال، اعلام کرد هموطنان می‌توانند تقاضای خود را در سامانه hemayat.sfara.ir مطرح و پیگیری کنند.

نشانی الکترونیک سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه اعلام شد

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
