خانه



کارگری



روابط کار ۰۷ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۲۹:۳۸

نشانی الکترونیک سامانه بررسی برقراری مجدد یارانه اعلام شد

مرکز روابط عمومی و امور بین الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اطلاع عموم هموطنان می‌رساند سامانه hemayat.sfara.ir برای تقاضا در خصوص بررسی مجدد برقراری یارانه در دسترس است.