فعالیت اولین هنرستان خودرویی سازمان آموزش فنیوحرفهای
نخستین هنرستان وابسته به سازمان آموزش فنی و حرفهای در بخش خودرو افتتاح و شروع به کار کرد.
به گزارش ایلنا، همزمان با شروع سال تحصیلی جدید، هنرستان وابسته تخصصی خودرو در مرکز آموزش فنیوحرفهای شماره ۱۸ تهران و در قالب طرح همنوا و با حضور مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بینالملل سازمان آموزش فنیوحرفهای و مدیرکل آموزش فنیوحرفهای تهران و نمایندگان ادارهکل آموزش و پرورش استان تهران، افتتاح و فعالیت خود را آغاز کرد.
هنرستان وابسته شهید امیرعلی حاجیزاده در قالب همکاری مشترک وزارت آموزشوپرورش و سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور با هدف بهرهمندی دانشآموزان از سطح آموزش مهارتی بالاتر و در راستای توسعه عدالت آموزشی و افزایش ظرفیت آموزش فنیوحرفهای راهاندازی شده است و در مهر امسال نیز تعدادی از این هنرستانها در استانهای مختلف کشور فعالیت خود را آغاز کردهاند.
مدیرکل دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان آموزش فنیوحرفهای کشور، با حضور در مراسم افتتاحیه به نمایندگی از معاون وزیر و رییس سازمان، بیان داشت: طرح مشارکتمحور همنوا به تصویرسازی مسیر حرفهای و پربار برای آینده شغلی مهارتآموزان کمک شایانی میکند و مهارتآموزانی که به فراگیری مهارتهای کاربردی همگام با فناوریهای نوین میپردازند، امکان حضور در عرصه رقابتهای ملی و بینالمللی با حضور در مسابقات جهانی مهارت خواهند داشت.
«ابوالفضل کولآبادی»، همچنین با اشاره به ظرفیتهای مرکز آموزش فنی و حرفهای تربیت مربی به عنوان مرجع تخصصی آموزشوپرورش مربیان زبده و ماهر، اذعان داشت: افقهای پیشروی برای دانشآموزان هنرستانی که در این طرح شرکت کردند، بسیار امیدبخش است.
مدیرکل آموزش فنیوحرفهای تهران نیز در این مراسم با تقدیر از دانشآموزانی که با حسن انتخاب مهارتآموزی را سرلوحه مسیرشغلی و آینده خویش قرار دادند، تصریح کرد: مهارت به انسانها ارزش افزوده میبخشد و همچون گذرنامهای نامحدود به فرد ماهر، هویت فرا ملی میدهد.
«یعقوب نماینده»، افزود: ورود شما به یکی از منحصر فردترین مراکز آموزش صنعت خودرویی کشور که با مشارکت نهادهای بینالمللی با بهترین تکنولوژی روز بنا نهاده شده است، میتواند نقطهی عطفی درمسیر زندگی شما و آیندهای روشن برای کشور باشد.
در این مراسم، «حسین سنجری»؛ به عنوان سرپرست آموزشوپرورش منطقه ۵ شهر تهران، «سیدرضا میرزاده» به معاون مدیرکل آموزش متوسطه اداره کل آموزشوپرورش شهر تهران و «بهزاد سامدلیری» مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران به ایراد سخنرانی پرداخته و بر ابعاد مشارکت اثربخش پیادهسازی طرح همنوا، تأکید کرد.
در پایان این مراسم افتتاح هنرستان وابسته «شهید سردارامیرعلی حاجیزاده» برگزار شد و دانش آموزان و اولیاء آنان در کارگاههای تخصصی با مربیان و کارشناسان به گفتگو پرداختند.