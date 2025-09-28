بازهم معوقات کارگران گروه ملی فولاد پرداخت نشد

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران گروه ملی فولاد ایران در شهر اهواز بیش از ده روز است پیگیر وضعیت پرداخت حقوق معوقه خود هستند.

چندی پیش استانداری و فرمانداری شهر اهوازی با این کارگران دیدار کردند و قول دادند معوقات دو ماه مرداد و شهریور امروز یکشنبه ششم مهر پرداخت می‌شود.

یکی از کارگران گروه ملی فولاد در این رابطه اظهار کرد: با وجود اینکه مقامات استان قول داده بودند که معوقات را امروز پرداخت کنند اما تاکنون هیچ خبری از پرداخت معوقات نشده. کارگران این شرکت از اینکه مدام وعده‌های توخالی می‌شنوند، خسته شده‌اند.

گفتنی‌ست، کارگرا ن شرکت فولاد ملی اهواز نسبت به شرایط موجود معترض هستند و می‌گویند توقع داریم هرچه زودتر مطالبات پرداخت شود.

انتهای پیام/