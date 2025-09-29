کارزار کارگران پالایشگاه نفت آفتاب هرمزگان/ نگذارید صدها کارگر بیکار شوند

به گزارش خبرنگار ایلنا، در متن این کارزار خطاب به رئیس جمهور، وزیر نفت و سایر مسئولان مرتبط آمده است:

«ما امضاکنندگان این کارزار، نسبت به وضعیت نگران‌کننده پالایشگاه نفت آفتاب، تنها و بزرگ‌ترین پالایشگاه تمام خصوصی کشور، اعلام دغدغه و مطالبه جدی داریم.

شرکت پالایش نفت آفتاب که با سرمایه‌گذاری کاملاً خصوصی و تکیه بر دانش بومی از سال ۱۳۸۶ فعالیت خود را آغاز کرده است، با ایجاد تأسیسات خود طی مراحل گوناگون در استان هرمزگان، تاکنون نقش مهمی در ایجاد بیش از ۲۷۰۰ شغل پایدار، رشد تولید ملی، توسعه صنعتی جنوب کشور و اثبات توانمندی بخش خصوصی در حوزه انرژی داشته است.

متأسفانه در ماه‌های اخیر، به دلیل‌ عدم تخصیص پایدار خوراک (نفت خام و میعانات گازی)، این مجموعه در وضعیت نیمه‌تعطیل قرار گرفته و امنیت شغلی کارگران، کارمندان، مهندسان متخصص و روند توسعه این مجموعه تولیدی در معرض خطر جدی است.

این وضعیت در حالی‌ست که مسئولان ارشد نظام، به‌ویژه مقام معظم رهبری، بارها بر ضرورت حمایت عملی از تولید ملی و بخش خصوصی، رفع موانع کسب‌وکار و میدان دادن به سرمایه‌گذاران داخلی تأکید کرده‌اند. ادامه این روند، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، برنامه توسعه هفتم و فرمایشات رهبر معظم انقلاب و برنامه‌ها و سخنان ریاست محترم جمهور در حمایت از تولید و اشتغال است.

ما از دولت محترم و به‌صورت ویژه از وزارت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی که بی‌شک در شرایط کنونی کشور، خدمات ارزنده و تلاشی مستمر در راستای مدیریت بحران‌ها و رونق اقتصادی ایران عزیز داشته‌اند، درخواست داریم با اقدام فوری و شفاف در تخصیص پایدار خوراک به پالایشگاه نفت آفتاب طبق ضوابط و ظرفیت قانونی، از بروز یک بحران اجتماعی و اقتصادی جدید جلوگیری نمایند و مانعی باشند برای جلوگیری از بیکاری صدها کارگر و تعطیلی بخشی از چرخه‌ی تولید در استان هرمزگان.

یقینا با همراهی بیش از پیش شما مدیران و کارگزاران خدوم نظام جمهوری اسلامی در دولت و مجموعه پرتلاش وزارت نفت، می‌توان از نابودی سرمایه‌گذاری خصوصی، بحران اشتغال و خدشه به انسجام و وحدت ملی جلوگیری کرد.

ما امضا می‌کنیم تا صدای کارگران، کارمندان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی باشیم».

