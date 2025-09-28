خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای مطرح کرد؛

اشتغال‌زایی در سیستان‌وبلوچستان با سرمایه‌گذاری در آموزش و انرژی

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رییس سازمان آموزش فنی‌و‌حرفه‌ای کشور اعلام کرد: سرمایه‌گذاری در صنایع معدنی، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه آموزش‌های مهارتی، استان سیستان‌وبلوچستان را به محور تحولات اقتصادی و اشتغال‌زایی در منطقه، تبدیل می‌کند.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان، «غلامحسین محمدی» در نشست شورای مهارت شهرستان زابل که با حضور فرمانداران منطقه سیستان برگزار شد، گفت: استان سیستان و بلوچستان ظرفیت‌های فراوانی از جمله مرزهای طولانی، دسترسی به آب‌های آزاد تا منابع زیرزمینی و جمعیت جوان و مستعد دارد با این وجود به‌دلایل مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، ارزش افزوده مورد انتظار شکل نگرفته است. 

وی با تأکید بر ضرورت توسعه پایدار در این خطه، اظهار کرد: برای توسعه منطقه باید دارایی‌های جدید جایگزین منابع از دست رفته مانند آب شود و این دارایی‌ها می‌تواند شامل حمل و نقل، ارتباطات و ظرفیت‌های مرزی باشد. 

محمدی ادامه داد: نگرانی اصلی این است که پیش از عملیاتی شدن این ظرفیت‌ها، سرمایه انسانی استان مهاجرت کند، بنابراین اقدامات فوری برای مهار این روند، ضروری است. 

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌های معدنی و سرمایه‌گذاری در معادن می‌تواند انگیزه‌ای برای کاهش مهاجرت و بهره‌برداری از ظرفیت‌های محلی ایجاد کند؛ همچنین برنامه‌ریزی شده است تا نیروی کار محلی به سمت خوداشتغالی هدایت شده و قطب‌های مهارتی در حوزه‌هایی مانند مکانیک، برق، کامپیوتر، خدمات، بازرگانی و ترانزیت ایجاد شود. 

محمدی، افزود: بر اساس توافق صورت گرفته در سال جاری ۱۲ هزار نیروی کار ماهر با همکاری صنعت نفت در هفت استان نفت‌خیز به‌علاوه سیستان‌وبلوچستان و خراسان جنوبی آموزش می‌بینند که بخشی از این ظرفیت به این استان، اختصاص خواهد یافت. 

وی خاطرنشان کرد: همچنین سیستان‌وبلوچستان به‌عنوان یکی از ۹ استان پایلوت توسعه صنایع معدنی انتخاب و تفاهم‌نامه اولیه با سازمان ایمیدرو برای تجهیز مرکز مستقل آموزش‌های معدنی در زابل، امضاء شده است. 

رییس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با اشاره به ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: با توجه به ۲۴۰ روز باد سالانه و زمین‌های گسترده، منطقه سیستان شرایط مطلوبی برای توسعه انرژی بادی و خورشیدی دارد و در کنار آن، می‌توان از ظرفیت‌های فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی نیز بهره گرفت. 

وی بیان کرد: ایجاد زیرساخت‌های خوابگاهی، استفاده بهینه از فضاهای موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش و انگیزه جوانان برای مهارت‌آموزی را افزایش دهد، تجربه موفق ایجاد ۱۰۰ هزار ظرفیت آموزش هنرستانی بدون هزینه مازاد در کشور می‌تواند در این استان نیز تکرار شود. 

محمدی تأکید کرد: همبستگی فرهنگی و اجتماعی در منطقه باید تقویت شود تا نیروی آموزش‌دیده پس از کسب مهارت یا تجربه در سایر استان‌ها به زادگاه خود بازگردد و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی چند برابر شود. 

وی ابراز امیدواری کرد که با اقدامات در دست اجرا، سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای جایگاه واقعی خود را باز یابد و فاصله مهارت تا اشتغال برای جوانان استان کوتاه‌تر شود.

