پرستاران و ماماهای رفسنجان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض به وضعیت شغلی و دستمزدی خود خبر دادند؛ این پرستاران که روز گذشته مقابل دفتر دانشگاه علوم پزشکی این شهر جمع شده بودند؛ می‌گویند: چهار ماه تعرفه سال قبل و چندین ماه اضافه‌کار طلبکاریم؛ ضمن اینکه در مرداد ماه از ساعات موظفی کار ما به خاطر قطعی برق کم کردند و درنتیجه حقوق ما کاهش یافت.

یکی از این پرستاران با بیان اینکه حقوق من با اضافه‌کار چیزی حدود بیست میلیون تومان است؛ گفت: اول مهر شرمنده خانواده شدم؛ ما با وجود شب‌کاری و کار سخت، باید با حقوق حداقلی بسازیم؛ حتی معوقات قانونی ما به موقع پرداخت نمی‌شود.

این پرستاران خواستار بهبود شرایط شغلی و پرداخت هرچه زودتر معوقات مزدی خود هستند.

