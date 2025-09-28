خبرگزاری کار ایران
پرستاران و ماماهای رفسنجان: معوقات‌مان پرداخت نشد/ با حقوق حداقلی زندگی ممکن نیست

کد خبر : 1692524
جمعی از پرستاران و ماماهای رفسنجان از شرایط شغلی و حقوقی خود انتقاد کردند.

پرستاران و ماماهای رفسنجان در تماس با خبرنگار ایلنا، از اعتراض به وضعیت شغلی و دستمزدی خود خبر دادند؛ این پرستاران که روز گذشته مقابل دفتر دانشگاه علوم پزشکی این شهر جمع شده بودند؛ می‌گویند: چهار ماه تعرفه سال قبل و چندین ماه اضافه‌کار طلبکاریم؛ ضمن اینکه در مرداد ماه از ساعات موظفی کار ما به خاطر قطعی برق کم کردند و درنتیجه حقوق ما کاهش یافت.

یکی از این پرستاران با بیان اینکه حقوق من با اضافه‌کار چیزی حدود بیست میلیون تومان است؛ گفت: اول مهر شرمنده خانواده شدم؛ ما با وجود شب‌کاری و کار سخت، باید با حقوق حداقلی بسازیم؛ حتی معوقات قانونی ما به موقع پرداخت نمی‌شود.

این پرستاران خواستار بهبود شرایط شغلی و پرداخت هرچه زودتر معوقات مزدی خود هستند.  

 

