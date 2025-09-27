وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
مدیریت صنایع تبدیلی باید در اختیار بخش خصوصی باشد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به ظرفیتهای تولید انجیر در پلدختر گفت: مدیریت صنایع تبدیلی باید در اختیار بخش خصوصی باشد و بانکها تنها در مالکیت شریک مشارکت کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، شهرستان پلدختر در استان لرستان، با تولید حدود ۲۷ درصد انجیر کشور و برداشت سالانه نزدیک به ۵۵ هزار تن محصول، یکی از مراکز اصلی تولید انجیر در ایران است. با این حال، فقدان صنایع بستهبندی و فرآوری در این منطقه و اختلاف قیمت زیاد بین مزرعه و بازار، چالشهایی را برای باغداران ایجاد کرده است. در نشست هماندیشی صنایع تبدیلی استان لرستان با حضور «احمد میدری» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «سید سعید شاهرخی» استاندار لرستان، «سید حمیدرضا کاظمی» نماینده پلدختر و فعالان بخش خصوصی، راهکارهای توسعه این بخش بررسی شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست با اشاره به ظرفیتهای تولید انجیر در پلدختر گفت: مدیریت صنایع تبدیلی باید در اختیار بخش خصوصی باشد و بانکها تنها در مالکیت شریک مشارکت کنند.
وی افزود: دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران مأمور شدهاند تا در تأمین سرمایه، ایجاد سردخانه و صنایع بستهبندی و فرآوری نقشآفرینی کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که در این زمینه دو الگوی مشارکتی مطرح است، خاطرنشان کرد: اعطای تسهیلات بانکی مرسوم و سرمایهگذاری مشترک با پذیرش ریسک از سوی بانکها، به شرط اینکه مدیریت در دست بخش خصوصی باقی بماند.
میدری هدف از این اقدام را افزایش بهرهوری، توسعه صادرات و اتصال کشاورزان به واحدهای فرآوری عنوان کرد.
همچنین ، «سید سعید شاهرخی»، استاندار لرستان، با اشاره به ظرفیتهای بالای کشاورزی استان اظهارکرد: تولید انجیر در پلدختر یک سرمایه ملی است و باید با توسعه فناوری و صنایع تبدیلی به ارزش افزوده بالاتری دست یافت.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاری در احداث سردخانهها، انبارها و مراکز جمعآوری و حملونقل محصولات کشاورزی از نیازهای فوری استان است و میتواند به رونق صادرات کمک کند.
وی تاکید کرد: بسترهای لازم برای سرمایهگذاری در حوزههای کشاورزی و صنایع تبدیلی در لرستان مهیاست و هیچ مانعی در مسیر واگذاری زمین به سرمایهگذاران وجود ندارد.
«سید حمیدرضا کاظمی»، نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی ، با اشاره به مشکلات فاصله قیمت انجیر از مزرعه تا بازار، سه راهکار را برای حمایت از باغداران ارائه کرد.
وی ایجاد سردخانه برای جلوگیری از فساد سریع محصول، توسعه صنایع تبدیلی بهمنظور فرآوری و افزایش ارزش افزوده و برنامهریزی برای صادرات مستقیم از طریق فرودگاه خرمآباد به کشورهای هدف را از جمله این راهکارها عنوان کرد.
کاظمی همچنین اهمیت تشکیل تعاونی باغداران را یادآور شد و تأکید کرد: باید سود حاصل از انجیر به باغداران واقعی برسد نه واسطهها و دلالان.
در ادامه این نشست، مدیران شرکتهای اقتصادی فعال در حوزه کشاورزی و صنایع تبدیلی، آمادگی خود را برای توسعه کشت قراردادی و فرآوری انجیر اعلام کردند.
«مهدی صداقت» مدیرعامل شرکت «یک و یک» گفت: پروانه فعالیت در حوزه انجیر را اخذ کرده و آماده همکاری در طرحهای توسعهای و کشت قراردادی هستیم.
«بهرام باقری» مدیر برند مانی در ادامه اظهارکرد: ایجاد انبار بورس و واحدهای فرآوری برای انجیر ضروری است تا محصول به شکل خشک، پوره یا استخراج بتاکارسن و پکتین تبدیل شود و ارزش افزوده حفظ شود.
«مهدی حداد»، مدیرعامل شرکت نوبر سبز در ادامه برای مشارکت و سرمایهگذاری در فرآوری انجیر شهرستان پلدختر اعلام آمادگی کرد.
«نوید پور» فعال صنایع تبدیلی در ادامه تاکید کرد: با ظرفیتهای موجود آمادگی داریم پروژههای جدید و فرآوری انجیر را توسعه دهیم و از حمایتهای قانونی بهرهمند شویم.
مدیران شرکتها همچنین بر اهمیت همکاری با کشاورزان، ایجاد صنایع تبدیلی و ارتقای برند ملی تأکید کردند و خواستار حضور فعال بخش خصوصی در مدیریت این پروژهها شدند.