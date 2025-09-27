وزیر کار خبر داد:
سرمایهگذاری بانکهای تابعه وزارت کار در صنعت بستهبندی
نشست هم اندیشی احمد میدری با مدیران صنایع تبدیلی و نمایندگان مجلس برگزار شد.
به گزارش ایلنا، «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این نشست با انتقاد از این که سیبهای صادراتی سمیرم به جای فرآوری در این شهرستان، در اصفهان و شهرهای دیگر بستهبندی و صادر میشوند، اظهارکرد: برای حل این مشکل، دو بانک توسعه تعاون و رفاه کارگران مأموریت یافتهاند تا با مشارکت بخش خصوصی، در ایجاد سردخانه، صنایع بستهبندی و فرآوری سیب سرمایهگذاری کنند.
به گفته وی لازم است که مدیریت این واحدها در دست بخش خصوصی باقی بماند و بانکها تنها در مالکیت سهیم باشند، زیرا هدف اصلی این سیاست، افزایش بهرهوری، تقویت صادرات مستقیم و حفظ ارزش افزوده در مبدأ تولید است.
«مهدی جمالی نژاد» استاندار اصفهان در این نشست با اشاره به نقش سمیرم در تولید ملی سیب اظهار کرد: سیب سمیرم یک برند شناختهشده در بازارهای داخلی و خارجی است، اما نبود صنایع تبدیلی در خود شهرستان موجب هدررفت بخشی از ظرفیت صادراتی شده است.
به گفته وی استان آماده همکاری برای واگذاری زمین و صدور مجوزهای لازم جهت احداث واحدهای بستهبندی و فرآوری در سمیرم است.
استاندار اصفهان تاکید کرد: توسعه صنایع تبدیلی در این منطقه علاوه بر حمایت از باغداران، اشتغال پایدار روستایی را تقویت میکند.
«رحیم کریمی» نماینده سمیرم نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از انتقال سیب این شهرستان به شهرهای دیگر برای بستهبندی گفت: ارزش افزوده سیب باید به باغداران و کارگران محلی برسد، نه به واسطهها و واحدهای بیرون از منطقه.
وی افزود: ایجاد سردخانههای مجهز و صنایع تبدیلی در سمیرم میتواند علاوه بر کاهش ضایعات محصول، مسیر صادرات مستقیم به بازارهای منطقهای و جهانی را فراهم کند.
رحیمی تاکید کرد: مجلس از هرگونه طرحی که منجر به توسعه زنجیره ارزش سیب در مبدأ شود، حمایت خواهد کرد.
در ادامه این نشست، مدیران صنایع غذایی و شرکتهای خصوصی بر لزوم سرمایهگذاری در بخش فرآوری سیب تأکید و اظهارکردند: ایجاد انبار بورس و مراکز نگهداری مدرن برای سیب سمیرم میتواند به تنظیم بازار کمک کند و توسعه خطوط تولید آبمیوه، کنسانتره و چیپس میوه، ظرفیت صادرات سیب سمیرم را چندین برابر خواهد کرد.
مدیران شرکتهای حاضر در این نشست اعلام آمادگی کردند با مشارکت بخش خصوصی محلی و حمایت بانکها، در احداث واحدهای بستهبندی و فرآوری سرمایهگذاری کنند. بنابراین تمرکز بر صنایع تبدیلی و فرآوری سیب در شهرستان سمیرم، علاوه بر کاهش نقش واسطهها و افزایش سود باغداران، میتواند این منطقه را به قطب صادرات سیب ایران تبدیل کند. اجرای این سیاست نیازمند همافزایی دولت، مجلس، استانداری و شرکتهای خصوصی است تا ارزش افزوده واقعی محصول در مبدأ حفظ شود.