در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
بحران مهاجرت نیروی کار در شهرستان سلماس / فاصله مزدی شهر را از کارگر خالی کرده است!
جعفری گفت: در شهر سلماس به دلیل دستمزد پایین و عدم اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، کارگران به اجبار مجبور به مهاجرت به استانهای هم جوار یا تهران می شوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، طی سالهای اخیر به دلیل تفاوت دستمزدی شهرهای کوچک و بزرگ و همچنین فاصله مزدی مناطق مختلف ایران با کشورهای همسایه، پدیده مهاجرت نیروی کار شدت گرفته است.
فرهاد جعفری (سرپرست اجرایی خانه کارگر شهرستان سلماس) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، از مهاجرات کارگران این شهر به شهرهای دیگر و کشورهای همسایه (عراق و ترکیه) انتقاد کرد و گفت: در شهر سلماس به دلیل دستمزد پایین و عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، کارگران و نیروی انسانی مجبور به مهاجرت می شوند.
وی افزود: وقتی کارگر در تهران یا کلانشهرها با همان کار در کمترین حالت ماهی ۲۰ تا ۲۵ میلیون دستمزد میگیرد قاعدتا با ماهی ۱۵ میلیون یا حتی کمتر در شهر سلماس نمیماند و به اجبار مجبور به مهاجرت از شهر خود میشود.
جعفری با بیان اینکه کارفرمایان شهر سلماس اجازه تشکلیابی کارگران را نمیدهند افزود: کارفرمایان واحدهای کارگری با اعمال فشار مانع از تشکلیابی کارگران میشوند و کارگران در شهر سلماس عموما در بسیاری از واحدهای کارگری از داشتن تشکل کارگری محروم هستند. نبود شورای اسلامی کار و عدم نظارت درست اداره کار شهر سلماس و فقدان همکاری کارفرمایان باعث شده که هیچگونه نظارتی بر شرایط کار کارگران شهرستان سلماس نباشد. این مسئله موجب شده تا در نهایت ما از شرایط و حقوق دریافتی کارگران در این شهر با خبر نشویم.
این عضو خانه کارگر شهر سلماس افزود: به دلیل حجم بالای مهاجرت کارگران این شهر به استانها و کشورهای همسایه، مشکلات متعددی در این شهر شده است؛ حتی بنیان خانواده ها دچار تزلزل شده است.
سرپرست اجرایی خانه کارگر شهرستان سلماس با انتقاد از عدم اصلاح ساختار مزدی در شهرهای مناطق پیرامونی و کمتر برخوردار و نتایج زیان بار آن برای توسعه استانهای مرزی کشور، گفت: ما به عنوان فعالان کارگری در استان، خواستار اجراییسازی هرچه سریعتر طرح طبقهبندی مشاغل، رعایت تمامی مفاد قانون کار و افزایش دستمزد کارگران شهر سلماس و همچنین آزادی تشکل یابی هستیم.