خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مرگ یک کارگر راهدار گیلانی در برخورد با خودرو

یک کارگر «راهدار» در محور جاده‌ای چابکسر به کلاچای پس از برخورد با خودرو جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، صبح امروز یک کارگر «راهدار» در محور جاده‌ای چابکسر به کلاچای (قاسم‌آباد علیا) در استان گیلان هنگام پرچم زنی برای هدایت خودروها در عملیات جاده‌ای، با یک خودرو برخورد کرد و بر اثر شدت جراحات وارده بعد از انتقال به بیمارستان جان خود را از دست داد. 

از قرار معلوم؛ این کارگر فوت شده از کارگران راهدار طرف قرارداد با اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان رودسر در استان گیلان است. 

علت این حادثه بی‌احتیاطی و توجه نکردن راننده خودروی به جلو اعلام شده است.

 

