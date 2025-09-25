خبرگزاری کار ایران
بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز سرباز

بیانیه خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز سرباز
خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز سرباز بیانیه داد.

به گزارش ایلنا، متن بیانیه به شرح زیر است:

 بسم الله الرحمن الرحیم

خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت روز سرباز، بر خود وظیفه می‌داند که مراتب قدردانی و احترام عمیق خود را نسبت به همه‌ی سربازان غیور ایران زمین ابراز نماید. سربازان، پاسداران واقعی امنیت و آرامش مردم هستند؛ آنان که با دلی آکنده از ایمان و اراده‌ای پولادین، آسایش جامعه را بر راحتی خویش مقدم می‌دارند و در راه پاسداری از مرزهای میهن اسلامی از جان، خانواده و دیار خود دل می‌کنند.

خانه کارگر با ادای احترام به سربازان حاضر در سنگرهای دفاع و همچنین شهدای والامقام سرباز ـ که نمادهای صبوری، ایثار و فداکاری‌اند ـ یادآور می‌شود که امنیت امروز ایران اسلامی مرهون پایداری و جانفشانی این جوانان برومند است که تا پای جان ایستادگی می‌کنند و اجازه نمی‌دهند ذره‌ای از خاک پاک میهن عزیزمان مورد تعرض دشمنان قرار گیرد.

ضمن گرامیداشت این روز، خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال برای همه‌ی سربازان رشید ایران، توفیق، سلامتی و عزت روزافزون و برای شهدای سرباز، علوّ درجات و همنشینی با اولیای الهی را مسئلت می‌نماید

 

