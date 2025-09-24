مرگ و مصدومیت دو کارگر هنگام خاکبرداری برای پخت شیره انگور

به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز چهارشنبه (دوم مهر ماه) در شهرک ولیعصر بناب در استان آذربایجان شرقی رخ داد و طی آن یک کارگر جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مجروح شد.

از قرار معلوم، این دو کارگر مشغول خاکبرداری ( خاک سفید) برای پخت شیره انگور بودند که بخشی از دیوار تخریب شده و بر روی آن‌ها فرو ریخت.

از قرار، به علت حجم زیاد آوار یکی از کارگران دچار آسیب دیدگی شده و کارگر دیگر که تا سینه زیر خاک مدفون شده بود، جان باخت.

