مرگ و مصدومیت دو کارگر هنگام خاکبرداری برای پخت شیره انگور
خاکبرداری غیر اصولی باعث مرگ یک کارگر و مصدومیت کارگر دیگری شد.
به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز چهارشنبه (دوم مهر ماه) در شهرک ولیعصر بناب در استان آذربایجان شرقی رخ داد و طی آن یک کارگر جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مجروح شد.
از قرار معلوم، این دو کارگر مشغول خاکبرداری ( خاک سفید) برای پخت شیره انگور بودند که بخشی از دیوار تخریب شده و بر روی آنها فرو ریخت.
از قرار، به علت حجم زیاد آوار یکی از کارگران دچار آسیب دیدگی شده و کارگر دیگر که تا سینه زیر خاک مدفون شده بود، جان باخت.