خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مرگ و مصدومیت دو کارگر هنگام خاکبرداری برای پخت شیره انگور

مرگ و مصدومیت دو کارگر هنگام خاکبرداری برای پخت شیره انگور
کد خبر : 1690928
لینک کوتاه کپی شد.

خاکبرداری غیر اصولی باعث مرگ یک کارگر و مصدومیت کارگر دیگری شد.

به گزارش ایلنا، این حادثه صبح امروز چهارشنبه (دوم مهر ماه) در شهرک ولیعصر بناب در استان آذربایجان شرقی رخ داد و طی آن یک کارگر جان خود را از دست داد و کارگر دیگر به شدت مجروح شد. 

از قرار معلوم، این دو کارگر مشغول خاکبرداری ( خاک سفید) برای پخت شیره انگور بودند که بخشی از دیوار تخریب شده و بر روی آن‌ها فرو ریخت. 

از قرار، به علت حجم زیاد آوار یکی از کارگران دچار آسیب دیدگی شده و کارگر دیگر که تا سینه زیر خاک مدفون شده بود، جان باخت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی