پروژه «فولاد سواد کوه» را به پایان برسانید/ جوانان محلی بیکارند

به گزارش خبرنگار ایلنا، تعدادی از جوانان جویای کار شهرستان «سواد کوه» در استان مازندران، خواستار تسریع در حل مشکلات و رفع موانع راه‌اندازی پروژه «فولاد سواد کوه» شدند.

یکی از اهالی شهرستان «سواد کوه» در تشریح مشکلات این پروژه گفت: از اواخر دهه ۹۰، ساخت کارخانه فولاد سوادکوه در صدر برنامه‌های توسعه اقتصادی قرار گرفت و پیش‌بینی می‌شوددر صورت ساخت، این پروژه زمینه‌ اشتغال هزار نفر را به صورت مستقیم فراهم آورد.

کارخانه فولاد در منطقه «سواد کوه» قرار است ساخته شود اما بعد از یک دوره عملیات، ساخت پروژه تعطیل شد.

در حال حاضر، اهالی منطقه و شمار زیادی از جوانان جویای کار خواستار تسریع در بازگشایی این پروژه اشتغال‌زایی از سوی مسئولان هستند.

به گفته یکی از ساکنان محلی، در کنار اشتغال‌زایی، احداث کارخانه فولاد با هدف تولید انواع آهن و شمش برای تامین نیاز بازارهای داخلی و در مرحله بعد صادرات محصول به بازارهای جهانی، حائز اهمیت بسیار است.

او با ابراز تاسف از بی‌توجهی مسئولان وقت برای اتمام ساخت این کارخانه، افزود: سال‌ها ساخت این کارخانه بر سر زبانهاست اما هیچ مسئولی اقدام خاصی برای رفع مشکلات و تامین منابع مالی آن انجام نمی‌دهد.

این کارگر با بیان اینکه ساخت این پروژه به عنوان یکی از مراکز مهم صنعتی درشهرستان سوادکوه می‌تواند برای حدود هزار نفر اشتغال مستقیم بیاورد، گفت: در منطقه محروم سواد کوه هیچ واحد صنعتی و پروژه عمرانی به جز معادن زغال‌سنگ که زمینه ساز اشتغال جوانان باشد وجود ندارد؛ بنابراین باتوجه به شرایط بد اشتغال از مسئولان درخواست داریم برای ساخت این واحد عمرانی، هرچه سریع‌تر اقدام کنند.

