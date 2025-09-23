سامانه جامع روابط کار تغییر کرد؛
کارگران باید از طریق ثنا شکایت کنند
با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی، سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) متصل شد.
به گزارش ایلنا، آئین بهره برداری از اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) با حضور «احمد میدری»، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و «امین حسین رحیمی»، وزیر دادگستری با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
گفتنی است، «زیرسامانه دادرسی کار» به دلیل نقش محوری در رسیدگی به پروندههای مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، جایگاه ویژهای دارد که در راستای اجرای تکلیف قانونی در ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع از جمله هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای ذی نفعانی که حساب کاربری دارند از طریق سامانه قوه قضائیه (، ثنا) متصل میشود.
اتصال این زیرسامانه به «سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)» اقدامی راهبردی است که ضمن همافزایی بین دستگاهها، فرآیند ابلاغ را به شکلی استاندارد، سریع و شفاف ساماندهی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این اتصال با هدف یکپارچهسازی فرآیندهای دادرسی و ابلاغ الکترونیک، تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، کاهش مراجعات حضوری و هزینههای جانبی برای طرفین دعوا و تضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق دسترسی سریع و مطمئن به ابلاغیهها انجام شده است.
افزایش دقت و شفافیت در ابلاغها، کاهش خطاهای انسانی و موازیکاری اداری، ارتقای رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی از روند رسیدگی، فراهم شدن بستر نظارت بهتر برای مدیران استانی و ملی، حرکت در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند از دستاوردهای این اتصال است.
این اقدام در چارچوب برنامههای توسعه دولت الکترونیک ارزیابی شده و تداوم برگزاری نشستهای تخصصی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، نویدبخش بهبود مستمر خدمات سامانه جامع روابط کار خواهد بود.