رشد منفی اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ / اقتصاد ایران، پیش از جنگ ۱۲ روزه و مکانیسم ماشه کوچک‌ شده بود!

به گزارش ایلنا، مرکز آمار ایران اطلاعات مربوط به آمار رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال (۱۴۰۴) را منتشر کرد.

اطلاعات ارائه شده در گزارش مرکز آمار ایران از رشد اقتصادی سه ماهه نخست امسال حاکی از این است که رشد اقتصادی کشور منفی ۰.۱ درصد بوده و به این ترتیب در فصل بهار ۱۴۰۴، اندازه اقتصاد کشور کوچک‌تر شده است. این آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پیش از جنگ ۱۲ روزه و اجرای تحریم‌های سازمان ملل مربوط به مکانیسم ماشه کوچک‌تر شده بود.

بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۴.۲۷۰ هزار میلیارد ریال با نفت و ۱۸.۰۶۴ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در سه ماهه اول سال قبل با نفت ۲۴.۳۰۲ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۸.۱۴۳ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد ۰.۱- درصدی ناخالص داخلی با نفت و رشد ۰.۴- درصدی اقتصاد بدون احتساب فروش نفت در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ دارد.

در این میان بخش معدن با رشد مثبت ۲.۳ درصدی پیشتاز و بخش صنعت آب و برق با رشد منفی ۱۱ درصد، بدترین وضعیت را دارد.

طبق این اطلاع، رشد بخش‌های حقیقی اقتصاد ایران مانند کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب منفی ۲.۷ و منفی ۱.۷ درصد بوده است.

