پیام معاون دبیرکل خانه کارگر به مناسبت هفته دفاع مقدس

به گزارش ایلنا، حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را تبریک گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

هفته دفاع مقدس یادآور روزهایی است که ملت ایران با ایمان، شجاعت و همبستگی مثال‌زدنی، در برابر توطئه‌های استکبار جهانی و متجاوزان ایستاد و با نثار خون پاک فرزندان برومند خود، عزت و سربلندی ایران اسلامی را تضمین کرد.

دفاع مقدس هشت‌ساله در برابر رژیم بعث عراق، نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران است؛ حماسه‌ای که با ایستادگی شهیدان، ایثار جانبازان، صبوری آزادگان و همراهی بی‌نظیر ملت شکل گرفت و نشان داد که هیچ قدرتی توان درهم شکستن اراده ملتی متکی بر ایمان و ولایت را ندارد. این مقاومت تاریخی، نه‌تنها تمامیت ارضی ایران را حفظ کرد، بلکه الگویی ماندگار برای همه آزادگان جهان شد.

در ماه‌های اخیر نیز، شاهد دفاع مقدس ۱۲ روزه در برابر تجاوزگری رژیم صهیونیستی بودیم که بار دیگر ثابت کرد فرهنگ ایثار و مقاومت در رگ‌های ملت ایران و امت اسلامی زنده است. این بار نیز، با هوشیاری مردم، از خودگذشتگی رزمندگان و هدایت‌های هوشمندانه رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، دشمنان و حامیان آن‌ها در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام ماندند و هیمنه پوشالی صهیونیسم جهانی در هم شکست.

اکنون در هفته دفاع مقدس، ضمن تعظیم در برابر مقام شامخ شهیدان، ایثارگران و خانواده‌های معظم آنان، بر این حقیقت تأکید می‌کنیم که راه شهدا چراغ هدایت نسل امروز و فرداست. امروز بیش از هر زمان دیگر، پاسداشت فرهنگ مقاومت، تقویت وحدت ملی و استمرار هوشیاری در برابر نقشه‌های دشمنان، وظیفه‌ای همگانی است.

ما معتقدیم که همان‌گونه که در گذشته با اتکا به ایمان، وحدت و قدرت الهی توانستیم از سخت‌ترین آزمون‌ها سربلند بیرون آییم، در آینده نیز با همان روحیه جهادی و انقلابی، ایران اسلامی قله‌های عزت، استقلال و پیشرفت را یکی پس از دیگری فتح خواهد کرد.

هفته دفاع مقدس فرصتی است تا با تجدید بیعت با آرمان‌های حضرت امام خمینی (ره) و پیروی از منویات مقام معظم رهبری، یادآور شویم که ایثار و مقاومت همچنان رمز پیروزی ماست و دشمنان این ملت هرگز نخواهند توانست اراده آهنین و روحیه عاشورایی مردم ایران را بشکنند.

حسن صادقی

معاون دبیرکل خانه کارگر

و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری

