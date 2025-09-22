مشکلات کارگران پروژه بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر همچنان ادامه دارد

این کارگران به ایلنا گفتند: بعد از تجمع صنفی روز ششم مرداد ماه کارگران در اعتراض به سه ماه معوقات مزدی، تعدادی از همکاران پروژه‌ای از محل کار خود کنار گذاشته شدند با این حال اقدامی از طرف مدیران پروژه و مسئولان استانی برای بازگشت این تعداد کارگر و حل مشکلات صورت نگرفته است.

این کارگران که نگران شرایط معیشتی خود هستند، گفتند: بعد از یک دوره پیگیری انتظار داشتیم کارفرما با حفظ امنیت شغلی کارگران، حداقل بخشی از مطالبات عقب افتاده کارگران را بپردازد اما متاسفانه نه تنها مطالبه‌ای پرداخت نشد بلکه تعدادی از همکاران از ورود به محل کار منع شدند.

