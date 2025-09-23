به گزارش ایلنا و به نقل از WFTU، فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) امروز در بیانیه‌ای با مبارزات کارگران باریستا در شرکت بزرگ آمریکایی تولید و عرضه قهوه بیرون‌بر استارباکس اعلام همبستگی کرد.

کارگران و کارکنان استارباکس طی یک ماه اخیر دوباره در شعبات مختلف برای حق برخورداری از قرارداد جمعی و به رسمیت شناختن اتحادیه خود به صورت پراکنده اعتراض کرده‌اند که در این میان تشکل‌های بین‌المللی کارگری با آن‌ها ابراز همبستگی کردند.

این کارگران از شهرهایی چون ویسکانسین تا سیاتل آمریکا، به مدت چهار سال است که یک کارزار برای برخورداری از دستمزد عادلانه و به رسمیت شناختن اتحادیه خود و داشتن یک قرارداد جمعی برپا کرده اند.

البته برگزاری اعتراض در یکی از شناخته‌شده‌ترین برندهای جهان دشوار است و با تهدیدها و فشارهای شرکت مواجه شده است.

باریستاهای عضو اتحادیه غیررسمی استارباکس، اکنون بیش از ۱۲ هزار نفر عضو در سراسر جهان دارد و حرکت آن‌ها در حال رشد است.

کارگران اتحادیه استارباکس در بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند: مبارزه این کارکنان نه تنها برای خودشان، بلکه برای همه کارگرانی است که علیه تاکتیک‌های غیرقابل قبول ضد اتحادیه‌ای و ضد سندیکایی مبارزه می‌کنند.

در انتهای این بیانیه تاکید شده است: فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری از اعضای وابسته و دوستان خود، همه اتحادیه‌های کارگری مبارز و دارای سوگیری طبقاتی، می‌خواهد تا همبستگی کامل خود را با کارگران مبارز استارباکس ابراز کنند.

انتهای پیام/