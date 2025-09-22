در دیدار اعضای کانون عالی بازنشستگان و سالاری مطرح شد:
بررسی راهکار پرداخت حق بیمه تکمیلی و بهبود خدمات درمانی
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی بهزودی بروزرسانی میشود.
به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، این هفته در دفتر مرکزی این سازمان میزبان اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته بود.
گفتنی است، در این نشست، موضوعات مهمی همچون وضعیت معیشتی بازنشستگان، پرداخت مطالبات معوقه، پرداخت معوقات حق بیمه تکمیلی و بهبود خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان بررسی شد.
سالاری ضمن قدردانی از همراهی بازنشستگان، تأکید کرد که پرداخت مطالبات و حل مشکلات رفاهی این قشر در اولویت برنامههای سازمان قرار دارد و بهزودی مطالبات بروزرسانی می شود. همچنین مقرر شد جلسات مشترک بهطور مستمر برگزار شود تا پیگیری مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.