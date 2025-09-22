خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار اعضای کانون عالی بازنشستگان و سالاری مطرح شد:

بررسی راهکار پرداخت حق بیمه تکمیلی و بهبود خدمات درمانی

بررسی راهکار پرداخت حق بیمه تکمیلی و بهبود خدمات درمانی
کد خبر : 1689539
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: مطالبات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی به‌زودی بروزرسانی می‌شود.

به گزارش ایلنا، مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، این هفته  در دفتر مرکزی این سازمان میزبان اعضای هیات مدیره  کانون عالی کارگران بازنشسته بود.

گفتنی است، در این نشست، موضوعات مهمی همچون وضعیت معیشتی بازنشستگان، پرداخت مطالبات معوقه، پرداخت معوقات حق بیمه تکمیلی و بهبود خدمات درمانی در مراکز ملکی سازمان بررسی شد.

سالاری ضمن قدردانی از همراهی بازنشستگان، تأکید کرد که پرداخت مطالبات و حل مشکلات رفاهی این قشر در اولویت برنامه‌های سازمان قرار دارد و به‌زودی مطالبات بروزرسانی می شود. همچنین مقرر شد جلسات مشترک به‌طور مستمر برگزار شود تا پیگیری مطالبات با سرعت بیشتری انجام شود.

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی