میدری خبر داد؛
ارائه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی به تولیدکنندگان پوشاک از مهرماه
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از مهرماه امسال خط اعتباری ۵۰۰ میلیون تومانی برای تولیدکنندگان پوشاک اجرا میشود و خرید مواد اولیه مستقیم از کارخانه نخ و پارچه امکانپذیر است.
به گزارش ایلنا، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اقدامات حمایتی این وزارتخانه در حوزه صنعت پوشاک، گفت: در یک سال گذشته تمرکز ما بر حمایت از صنعت پوشاک، مشاغل خرد و خانگی بوده است.
وی ادامه داد: در همین راستا تفاهمنامهای با بانک تجارت و صندوق ضمانت توسعه تعاون تنظیم شده تا شرایط لازم برای ارائه خط اعتباری تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان به تولیدکنندگان فراهم شود. این طرح از ابتدای مهرماه امسال اجرایی خواهد شد.
میدری افزود: بر اساس این طرح، تولیدکنندگان میتوانند بهصورت مستقیم از کارخانههای نخ و پارچه خرید کنند و واسطهها از زنجیره تأمین حذف خواهند شد. صندوق ضمانت توسعه تعاون نیز بهعنوان ضامن این تسهیلات عمل میکند.
وی با بیان اینکه تمامی فرآیند دریافت اعتبار بهصورت الکترونیکی طراحی شده و نیازی به مراجعه حضوری نیست، اظهار کرد: برای شناسایی دقیق تولیدکنندگان مشمول، پرسشنامهای ملی تهیه و در درگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار داده شده که در سراسر کشور در حال تکمیل است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: این پرسشنامه هماکنون در درگاه اینترنتی مذکور در دسترس است و هدف ما این است که تا پایان شهریور، اطلاعات موردنیاز ثبت شود تا از مهرماه اجرای عملیاتی آغاز شود. در گام اول، تولیدکنندگان جوراب مشمول این طرح خواهند بود.
میدری در پایان خاطرنشان کرد: علاوه بر تسهیل خرید مواد اولیه، در مراحل بعد به فروش محصولات در فروشگاهها نیز کمک خواهد شد و امکان عرضه مستقیم تولیدات برای فروشندگان کوچک فراهم میشود. این طرح در گام بعدی سایر تولیدکنندگان پوشاک را نیز در بر خواهد گرفت.