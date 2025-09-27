به گزارش خبرنگار ایلنا، پس از انتشار گزارشی مبنی بر کمبود نیرو وعدم فعال شدن بخش‌هایی از بیمارستان ملکی فیاض بخش، منابع سازمان تامین اجتماعی از تکمیل این مرکز درمانی همزمان با افتتاح آن با حضور رئیس جمهور خبر دادند.

در همین راستا، پرویز احمدی پنجکی (رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات و رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان) با اشاره به بحران عمومی کمبود نیرو و پرسنل در مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی و به ویژه مراکزی چون بیمارستان میلاد و بیمارستان فیاض‌بخش در تهران، گفت: اخیراً حتی از بیمارستان‌های ملکی شهرکرد در استان چهارمحال بختیاری نیز گزارش مبسوط دریافت کردیم که ناظر بر همین مشکل کمبود پرسنل و کادر درمان بود.

پرویز احمدی پنجکی تصریح کرد: ما نماینده مردم، ذی‌نفعان و بازنشستگان در نظارت به وضعیت مراکز درمانی سازمان هستیم و نمی‌توانیم چیزی را بگوییم که ندیدیم یا گزارشی خلاف واقعیت ارائه کنیم. اینکه دولت و سازمان تامین اجتماعی تاکنون برای تجهیز این مراکز زحمت کشیده، موضوعی روشن است و ما پیش از این نیز بابت فعالیت‌ها و هزینه‌های صورت گرفته از مسئولان تشکر کردیم، اما تجهیزات و امکانات بدون نیرو و پزشک و پرستار و پرسنل قابل استفاده نخواهند بود و بخش درمان تامین اجتماعی برای حل این موضوع باید چاره‌ای جدی و اساسی بیاندیشد.

رئیس کمیته درمان کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی تاکید کرد: هم اکنون نیز حاضریم با هر مسئول و کارشناسی که ادعایی جز این دارد در قالب یک تیم به بیشتر مراکز درمانی ملکی و از جمله فیاض بخش به صورت سرزده برویم تا شرایط را بررسی کنیم و نقصان‌ها و کمبودهای یادشده را حضوراً به ناظران نشان دهیم.

رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات گفت: مسئله کمبود پرستار و بهیار نیز مانند کمبود پزشک مراکز ملکی جدی است و این موضوع باعث تاخیر در رسیدگی به بیماران و افزایش شدید صفوف انتظار برای درمان قشری است که بیشترین نیاز را به بحث درمان تامین اجتماعی دارد. مهاجرت نیروهای کادر درمان مراکز ملکی اعم از بهیار، پرستار و پزشک به مراکز درمانی دانشگاهی، امروزه بیشتر به دلایل معیشتی صورت می‌گیرد و این موضوع و شکاف باید به نحوی حل شود؛ در غیر این صورت دیگر چیزی از درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی باقی نمی‌ماند.

وی افزود: دولت از ابتدای سال قرار است ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت بیمه‌های عمر و تکمیلی بازنشستگان و مبالغی که قبلاً از بازنشسته کسر کرده بپردازد، اما از ابتدای سال در هر ماه با عقب‌افتادگی پرداخت مواجه هستیم و به همین دلیل بیمه تکمیلی آتیه ساز و بیمه عمر ایران خدمات به بازنشستگان را به سختی ارائه می‌دهند و در بسیاری از موارد خدمتی نمی‌دهند. این موضوع شرایط درمان بازنشستگان در مراکز غیرملکی طرف قرارداد یا درمان‌هایی که مشمول بیمه تکمیلی هستند را دچار مشکل کرده و خانواده‌های بازماندگان در استفاده از خدمات بیمه عمر نیز باعدم ارائه خدمات مواجه می‌شوند. بسیاری از بازنشستگان برای عمل‌های جراحی با پاسخ «لغو قرارداد کردیم» از سوی مراکز درمانی غیرملکی مواجه می‌شوند. این نشان می‌دهد که وضعیت درمان ملکی و غیرملکی ما نیازمند اصلاحات است.

احمدی پنجکی خاطرنشان کرد: اگر مسئولان به این نتیجه رسیدند که متن مصرح قانون اساسی مبنی بر لزوم تامین درمان رایگان اشتباه و غیرقابل اجراست، لطف کرده و صراحتاً برای تغییر قانون اساسی اقدام کنند! ما نمایندگان بازنشستگان به مسئولان این هشدار را می‌دهیم که بحث درمان بازنشستگان برای آنان بسیار جدی است و به اندازه پرداخت مستمری اهمیت دارد. کسانی که آگاهانه یا ناآگاهانه در این جهت قدم بر می‌دارند، شرایط را برای التهاب بیشتر جامعه هموار می‌سازند.

او ادامه داد: اگر مشکل پرسنلی از ناحیه وزارت بهداشت است، دولت باید برای حل آن ورود کند و اگر مسئله بر سرعدم تامین آنان از سوی وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی است، مقامات عالیه این دو دستگاه باید در پی حل این معضل به صورت جدی ورود کنند.

این فعال حقوق بازنشستگان در پایان اظهار کرد: این درست نیست که از جیب بازنشستگان میلیاردها تومان هزینه شده و برای ساخت مراکز درمانی و تجهیز آن‌ها استفاده شود، اما با مقداری بی‌تدبیری در حل مشکلات پرسنلی، تمامی این هزینه‌ها بدون منافع بمانند و دستگاه‌های گران‌قیمت خاک بخورند. مشکلات درمان باید هرچه سریعتر حل شود.

