آغاز پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان تأمین اجتماعی

پرداخت حقوق شهریور بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت معوقات فروردین بازماندگان، از امروز شنبه 29 شهریور آغاز شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت حقوق مربوط به شهریورماه بازنشستگان و کلیه مستمری‌بگیران این سازمان، بر اساس حکم سال ۱۴۰۴ محاسبه و از عصر امروز آغاز و به تدریج طی 72 ساعت به ترتیب حروف الفبا و از طریق بانک‌های عامل انجام خواهد شد.

گفتنی است برای گروه بازماندگان، معوقه متناسب‌سازی و افزایش حقوق مربوط به فروردین به همراه مستمری شهریور پرداخت می‌شود.

همچنین با توجه به ترافیک پایان ماه و وضعیت زیرساخت اینترنت کشور و به جهت جلوگیری از اختلال در سامانه‌های الکترونیکی، دریافت فیش حقوقی از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی Es.tamin.ir و یا برنامه «تأمین من» از مهرماه مقدور است.

در پایان یادآور می‌شود؛ تنها مرجع رسمی اطلاع‌رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی نیز با شماره تلفن 1420 بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه‌روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان می‌باشد.

 

