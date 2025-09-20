خبرگزاری کار ایران
انفجار کارخانه مواد شیمیایی در غرب هند با یک کشته و ۴ مصدوم

در انفجار یک کارخانه مواد شیمیایی در ایالت مهاراشترا در غرب هند، یک کارگر کشته و چهار نفر دیگر زخمی شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از ایندیا تودی، این انفجار در کارخانه‌ای در منطقه پالگار، حدود ۱۲۰ کیلومتری شمال بمبئی، مرکز مهاراشترا، رخ داد.

ویوککاناند کادام، یک مقام مدیریت بحران محلی، گفت: مخلوط فلز و اسید، یک فرآیند بسیار واکنش‌پذیر، باعث انفجار در داخل کارخانه شد. یکی از کارگران در محل کشته شد، در حالی که دو نفر دیگر دچار سوختگی‌های گسترده شدند. دو کارگر دیگر که کمی دورتر مستقر بودند، دچار جراحات جزئی شدند.

همه مجروحان بلافاصله به نزدیکترین بیمارستان منتقل شدند و پلیس پرونده‌ای را ثبت کرده و دستور تحقیق در مورد انفجار را صادر کرد.

 

