به گزارش ایلنا، امروز شنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۴، اعتبار مرحله چهارم کالابرگ الکترونیک برای خانوارهای دهک‌های درآمدی ۴ تا ۷ واریز شد. براساس اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این مرحله به ازای هر نفر ۳۵۰ هزار تومان اعتبار به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود.

جزئیات مرحله چهارم کالابرگ

مرحله چهارم طرح کالابرگ الکترونیکی از ۱۹ شهریور آغاز شده و در گام نخست، اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی به ازای هر نفر برای دهک‌های ۱ تا ۳ واریز شده بود. اکنون با آغاز گام دوم، دهک‌های ۴ تا ۷ نیز مشمول دریافت اعتبار شده‌اند. این اعتبار تا پایان آبان‌ماه اعتبار دارد و مشمولان می‌توانند خریدهای خود را در چند نوبت انجام دهند.

خرید کالاهای اساسی با کالابرگ

اعتبار کالابرگ صرفاً برای خرید ۱۱ قلم کالای اساسی در سه گروه کالایی لبنیات، پروتئین و خواربار قابل استفاده است. خانوارها می‌توانند این کالاها را از میان بیش از ۲۵۰ هزار فروشگاه خرد و زنجیره‌ای طرف قرارداد انتخاب کنند. هیچ محدودیتی در برند یا مقدار خرید وجود ندارد و در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت باید توسط خریدار پرداخت شود.

راه‌های استعلام موجودی و فروشگاه‌ها

مشمولان طرح کالابرگ می‌توانند از روش‌های زیر برای مشاهده فروشگاه‌ها و اطلاع از مانده اعتبار استفاده کنند:

دریافت و نصب اپلیکیشن «شما» از خدمات‌دهندگانی چون بازار و مایکت

استفاده از کد دستوری #۱۴۶۳۵۰۰

پیامک اطلاع‌رسانی از سرشماره v. refah (فاقد هرگونه لینک)

همچنین مرکز تماس ۰۲۱-۶۳۶۹ آماده پاسخگویی به سؤالات خانوارها درباره طرح کالابرگ است.

