پرداخت مستمری شهریور بازنشستگان تامین اجتماعی از عصر امروز آغاز میشود
مستمری شهریور بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی از عصر امروز آغاز میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی از عصرامروز ۲۹ شهریور شروع میشود و در روزهای سیام و سی ویکم ادامه دارد.
فیش حقوقی شهریور بازنشستگان در مهرماه قابل مشاهده و دریافت است.
گروه بازماندگان، مستمری شهریور و معوقه متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۴ را باهم روز سی و یکم شهریور دریافت میکنند.
طبق اعلام های قبلی، معوقه متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنان بالای بیست میلیون تومان باشد، بعد از پرداخت حقوق شهریور ماه انجام خواهد شد.
پرداخت معوقات متناسبسازی و افزایش حقوق سالیانه مربوط به فروردین ماه برای کلیه بازنشستگانی که مجموع دریافتی حقوق و مزایای آنها تا بیست میلیون تومان است و همچنین کلیه از کارافتادگان، در تاریخ ۱۲ شهریور ماه انجام شده است.