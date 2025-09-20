خبرگزاری کار ایران
انتشار آخرین شماره ارگان انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ایسا)
در آخرین شماره ارگان انجمن بین المللی تامین اجتماعی، نقش محوری نظام‌های تأمین اجتماعی در تقویت تاب‌آوری افراد و نهادها در برابر بحران‌های متعدد جهانی بررسی شده است.

به گزارش ایلنا، تازه‌ترین شماره از نشریه سازمانی انجمن بین المللی تامین اجتماعی (ایسا)  ذیل نام "مروری بر تأمین اجتماعی بین‌الملل" با موضوع  توانمندسازی و تقویت از تاب‌آوری منتشر شد.
این شماره دوگانه از جلد ۷۸، ویژه ماه‌های آوریل تا سپتامبر ۲۰۲۵، به صورت ویژه به موضوع تاب‌آوری و توانمندسازی می‌پردازد.
 
در این شماره که با مقدمه‌ای از دبیرکل اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی (ISSA) منتشر شده، نقش محوری نظام‌های تأمین اجتماعی در تقویت تاب‌آوری افراد و نهادها در برابر بحران‌های متعدد جهانی بررسی شده است.
 
این ویژه‌نامه به محورهای کلیدی چون «تحلیل نقش اساسی حمایت‌های اجتماعی در جهانِ درگیر با بحران»، «بررسی تاب‌آوری سازمانی و تقویت چابکی و خلاقیت در نهادهای تأمین اجتماعی»، «مطالعه موردی پاسخ سیستم‌های تأمین اجتماعی به بلایای طبیعی، از جمله زلزله ترکیه و سیلاب‌های ۲۰۲۴ ریو گرانده دو سول برزیل»، «بررسی رابطه بین برنامه‌های کار عمومی و تاب‌آوری در برابر تغییرات اقلیمی» و «نقش حمایت‌های اجتماعی و شبکه‌های غیررسمی در تقویت تاب‌آوری جمعیت در بحران‌های طولانی‌مدت، با نگاهی به اوکراین» پرداخته است.
این شماره از نشریه حاوی مقالاتی از پژوهشگران و کارشناسانی از سراسر جهان از جمله برزیل، سوئد، ترکیه و اوکراین است که درس‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران و مدیران حوزه رفاه اجتماعی ارائه می‌دهند.
 
گفتنی است نشریه مروری بر تامین اجتماعی بین المللی که از سال ۱۹۴۸ فعالیت خود را آغاز کرده، یکی از معتبرترین فصلنامه های جهان در حوزه تأمین اجتماعی است. این نشریه توسط انتشارات وایلی (Wiley) به صورت آنلاین و چاپی منتشر می‌شود و در پایگاه‌های داده علمی معتبر نمایه می‌شود.
 
این نسخه از نشریه از اینجا برای علاقه‌مندان قابل دسترسی است.

 

