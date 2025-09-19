بیمه درمان گروهی بازنشستگان فولاد تمدید شد +جزئیات

به گزارش ایلنا، علاءالدین ازوجی افزود: در این دوره سه ماهه، بازنشستگان فولاد همچنان می‌توانند براساس قرارداد قبلی از خدمات درمانی بهره‌مند شوند.

وی این اقدام را در راستای اطمینان از تدوام پوشش درمانی برای این قشر گران‌قدر دانست.

به گفته ازوجی، دلیل این تمدید سه ماهه، فراهم‌سازی تمهیدات لازم برای برگزاری مناقصه و انتخاب شرکت بیمه‌گر جدید برای یک سال آینده است که با برنامه‌ریزی دقیق انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد این گام، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر و خدمات بیمه‌ای پایدارتر برای بازنشستگان مربوط خواهد بود.

