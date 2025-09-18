خبرگزاری کار ایران
بازنشسته های نفت سهامدار پتروشیمی می شوند

بازنشسته های نفت سهامدار پتروشیمی می شوند
کد خبر : 1687813
لینک کوتاه کپی شد.

بخشی از سهام گروه پتروشیمی تابان فردا عرضه می شود.

به گزارش ایلنا، عرضه اولیه گروه پتروشیمی تابان فردا به عنوان یکی از بزرگترین عرضه اولیه‌های بورس و بازار سرمایه انجام می شود.

«مهدی عبوری» مدیر عامل گروه سرمایه گذاری اهداف با اعلام این خبر؛ به خانواده بزرگ بازنشستگان صنعت نفت نوید سهامدار شدن در یکی از شرکت های بزرگ پتروشیمی کشور را داد.

وی با بیان اینکه بازنشستگان شریف صنعت نفت انتظارات به حقی دارند که ماموریت و رسالت ما تحقق این انتظارات است، گفت: یکی از مهمترین ماموریت های محول شده در اهداف به بنده احقاق حقوق بازنشسته ها و ارزشمندتر کردن دارایی ایشان است و در راستای اجرای این ماموریت و تحقق انتظارات بازنشستگان نفت و حمایت از آنها، بخشی از سهام پتروشیمی تابان فردا به بازنشستگان اختصاص پیدا می‌کند.

عبوری ادامه داد: این عرضه اولیه نه تنها با هدف حمایت از بازنشستگان صنعت نفت بلکه با رویکرد حمایت از بازار سرمایه انجام می شود. با عرضه اولیه سهام شرکت جدید به بورس، جریان پول حقیقی به بازار سرمایه وارد می شود و این اقدام به عمق یافتن بازار ، متنوع سازی سبد سرمایه گذاری و افزایش حجم معاملات کمک می‌کند.

 

