زمان واریز حقوق بازنشستگان صندوق های مختلف در شهریور ۱۴۰۴

به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به روال ماه‌های اخیر از ۲۹ ماه آغاز و تا ۳۱ ادامه خواهد داشت. در این روزها، معوقات بازماندگان نیز به همراه حقوق پرداخت می‌شود.

حقوق بازنشستگان کشوری معمولا در روز ماقبل پایانی هر ماه واریز می‌شود و تا ساعات پایانی روز آخر ماه ادامه دارد. از این رو بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه واریز خواهد شد.

حقوق بازنشستگان لشکری روز ۳۱ شهریورماه پرداخت خواهد شد. واریز حقوق این بازنشستگان معمولا در یک روز کاری به طور کامل پرداخت می‌شود.

