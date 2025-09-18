زمان واریز حقوق بازنشستگان صندوق های مختلف در شهریور ۱۴۰۴
حقوق بازنشستگان صندوق های مختلف در آخرین روزهای ماه پرداخت می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، واریز حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به روال ماههای اخیر از ۲۹ ماه آغاز و تا ۳۱ ادامه خواهد داشت. در این روزها، معوقات بازماندگان نیز به همراه حقوق پرداخت میشود.
حقوق بازنشستگان کشوری معمولا در روز ماقبل پایانی هر ماه واریز میشود و تا ساعات پایانی روز آخر ماه ادامه دارد. از این رو بازنشستگان کشوری و فرهنگیان بازنشسته در روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریورماه واریز خواهد شد.
حقوق بازنشستگان لشکری روز ۳۱ شهریورماه پرداخت خواهد شد. واریز حقوق این بازنشستگان معمولا در یک روز کاری به طور کامل پرداخت میشود.