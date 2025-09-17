بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کرد
«احمد علیمحمدی» بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و " حامد با تقوا " معاون بازرس کل امور تعاون ، کار و رفاه سازمان بازرسی کل کشور به همراه هیاتی از این سازمان، با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کردند.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این بازدید با هدف بررسی ظرفیتها و توانمندیهای موجود در حوزه سیاستگذاری اجتماعی، برنامهریزی حمایتی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور انجام شد.
«اسماعیل گرجی پور» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احد رستمی» رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، «امیر معز محمدیان» سر بازرس گروه بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی محمدی و باتقوا را در این بازدید همراهی کردند.
کارشناسان معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بخش های تخصصی این رصدخانه را تشریح کردند و حاضرین در جریان جزئیات شکلگیری و روند پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان قرار گرفتند.
«احمد علیمحمدی» بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با قدردانی از تلاشهای صورتگرفته در شکلگیری و توسعه پایگاه رفاه ایرانیان، این مرکز را یک دارایی راهبردی برای نظام حکمرانی کشور توصیف کرد.
علی محمدی خاطرنشان کرد: با تکیه بر دادههای پایگاه ملی رفاه ایرانیان، امکان برنامهریزی دقیقتر و تصمیمگیریهای هدفمندتر فراهم میشود.
بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کرد.