خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کرد

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کرد
کد خبر : 1687597
لینک کوتاه کپی شد.

«احمد علی‌محمدی» بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور و " حامد با تقوا " معاون بازرس کل امور تعاون ، کار و رفاه سازمان بازرسی کل کشور به همراه هیاتی از این سازمان، با حضور در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز روابط عمومی و اموربین الملل وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی، این بازدید با هدف بررسی ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی، برنامه‌ریزی حمایتی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نظارتی کشور انجام شد.

«اسماعیل گرجی پور» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احد رستمی» رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، «امیر معز محمدیان» سر بازرس گروه بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی محمدی و باتقوا را در این بازدید همراهی کردند. 

کارشناسان معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بخش های تخصصی این رصدخانه را تشریح کردند و حاضرین در جریان جزئیات شکل‌گیری و روند پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان قرار گرفتند.

«احمد علی‌محمدی» بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در شکل‌گیری و توسعه پایگاه رفاه ایرانیان، این مرکز را یک دارایی راهبردی برای نظام حکمرانی کشور توصیف کرد.

علی محمدی خاطرنشان کرد: با تکیه بر داده‌های پایگاه ملی رفاه ایرانیان، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های هدفمندتر فراهم می‌شود.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور  ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی