بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور از «رصدخانه ملی رفاه ایرانیان» بازدید کرد

«اسماعیل گرجی پور» معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احد رستمی» رییس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاهی ایرانیان، «امیر معز محمدیان» سر بازرس گروه بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علی محمدی و باتقوا را در این بازدید همراهی کردند.

کارشناسان معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نیز بخش های تخصصی این رصدخانه را تشریح کردند و حاضرین در جریان جزئیات شکل‌گیری و روند پایگاه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان قرار گرفتند.

«احمد علی‌محمدی» بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور با قدردانی از تلاش‌های صورت‌گرفته در شکل‌گیری و توسعه پایگاه رفاه ایرانیان، این مرکز را یک دارایی راهبردی برای نظام حکمرانی کشور توصیف کرد.

علی محمدی خاطرنشان کرد: با تکیه بر داده‌های پایگاه ملی رفاه ایرانیان، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر و تصمیم‌گیری‌های هدفمندتر فراهم می‌شود.

بازرس کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی کل کشور ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، پیشنهادات و نقطه نظرات خود را در این خصوص بیان کرد.