چرا حق اولاد تعدادی از بازماندگان تامین اجتماعی حذف شد؟

جمعی از بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی در تماس با «ایلنا» از حذف حق اولاد خود خبر دادند و گفتند: تأمین اجتماعی آیتم حق اولاد بازماندگان را حذف کرده و در مراجعه به سازمان تأمین اجتماعیِ شهر خود پاسخ شنیده‌ایم که دستور از تهران صادر شده است.

یکی از بازماندگان می‌گوید: در شرایط فعلی اقتصادی و با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی و تحصیل فرزندان، این اقدام نوعی اجحاف و بی‌توجهی به حقوق بازنشستگان و خانواده‌های آنان است.

یکی دیگر از بازماندگان به «ایلنا» می‌گوید: تأمین اجتماعی یک میلیون هفتصد و نوزده هزار تومان به عنوان آیتم حق اولاد از حقوق کم کرده است. حذف این مبلغ برای خیلی از بازنشستگان مشکل‌آفرین است. به طور مثال یکی از بازنشستگان فرزند معلولی دارد که حق اولاد این فرزند معلول هم حذف شده است. قطع این مبلغ، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانواده‌ها وارد می‌کند.

مستمری بگیرِ دیگری به «ایلنا» گفت: برای پیگیری این موضوع، به شعبه مربوطه مراجعه نمودم. در ابتدا یکی از مسئولین شعبه اظهار داشت که «این تصمیم بر اساس صلاحدید سازمان اتخاذ شده است» و توضیح بیشتری ارائه نشد. سپس به معاون شعبه مراجعه کردم، اما ایشان نیز از این تغییر اظهار بی‌اطلاعی کردند و وعده دادند موضوع را در سازمان کل پیگیری نمایند.

آن‌ها می‌گویند: مستمریِ ما ناچیز است و حذف این رقم از مستمری مشکلات معیشتی را افزایش می‌دهد.

نتایج پیگیری‌ها

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که به دنبال بروزرسانی و هوشمندسازی اطلاعات مربوط به بازماندگان و استعلام های اخذ شده از دستگاه‌های مربوطه در اواخر شهریور سال‌جاری، طبق قوانین موجود کمک هزینه اولاد بازماندگانی که فرزندی تحت کفالت نداشتند یا دارای فرزندی بودند که طبق قانون از کفالت آنها خارج شده، حذف شده است.

از قرار، مشمولین این تغییر حدود یک چهارم کل بازماندگان هستند و همچنین پرداخت حق اولاد به عنوان یکی از مزایای کمکی تامین اجتماعی، برای سایر بازنشستگان، از کارافتادگان و بازماندگان بدون تغییر باقی مانده است.

تأمین اجتماعی امکان ثبت اعتراض برای این دسته از بازماندگان را فراهم کرده و معترضان می‌توانند از طریق تماس با شماره تلفن 1420 بدون پیش شماره از سراسر کشور و یا مراجعه به سامانه اینترنتی درخواست بررسی مجدد پرونده خود را ثبت کنند.

در عین حال، بهتر است بازماندگان برای اطمینان از قطع یا عدم قطع تا واریز مستمری شهریور و دریافت فیش صبر کنند، زیرا ملاک فیش حقوقی پس از واریز مستمری شهریور است

