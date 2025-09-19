یک کارشناس بهداشت حرفهای در گفتوگو با ایلنا:
کارگران باید بدانند/ مضرات کار در فضاهایی با نور نامناسب
یک کارشناس بهداشت حرفه ای در رابطه با اهمیت روشنایی بر عملکرد کارگران در محیطهای صنعتی گفت: نور کافی باعث کاهش خطا، افزایش تمرکز و ایمنی بیشتر در انجام کارها میشود.
مهدی خالویی، کارشناس بهداشت حرفهای و ایمنی شغلی، در رابطه با اهمیتِ تنظیم میزان روشنایی در محیط کار به خبرنگار «ایلنا» گفت: روشنایی یکی از ارکان اصلی زندگی و کار انسان است. همانطور که کشف آتش کیفیت زندگی بشر را ارتقا داد، نور هم نقش بزرگی در بهبود فعالیتها داشته است. اما باید دقت کنیم که استفاده نامناسب از نور میتواند برای سلامت افراد مضر باشد، چون چرخه زیستی، هورمونها و حتی رفتار انسانها به شدت تحت تأثیر میزان و نوع نور قرار میگیرد.
وی در رابطه با اهمیت روشنایی بر عملکرد کارگران در محیطهای صنعتی گفت: نور کافی باعث کاهش خطا، افزایش تمرکز و ایمنی بیشتر در انجام کارها میشود. شدت، جهت و زاویه تابش نور و همچنین دمای رنگ آن بر کیفیت کار اثرگذار است. برای مثال، نور نامناسب میتواند راندمان کار را پایین بیاورد و باعث خستگی یا حتی بروز بیماری شود.
خالویی در رابطه با خطرات نور شدید یا خیرگی برای کارگران گفت: خیرگی زمانی رخ میدهد که نور شدید وارد میدان دید شود و فرد برای مدتی نتواند اجسام را به خوبی تشخیص دهد. این موضوع میتواند بسیار خطرناک باشد، بهخصوص برای افرادی که رانندگی لیفتراک، کامیون، جرثقیل یا تاورکرین انجام میدهند. حتی کارکنانی که با مانیتورها و صفحات روشن کار میکنند، در صورت نورپردازی نامناسب دچار خستگی چشم، درد گردن و کاهش تمرکز میشوند.
این کارشناس بهداشت حرفهای و ایمنی شغلی در رابطه با تأثیر دمای رنگ نور در ایمنی و راحتی کارگران گفت: دمای رنگ نور میتواند بر وضعیت روانی و سطح هوشیاری تأثیر بگذارد. مثلاً نور با دمای رنگ پایین، خستگی و خوابآلودگی را افزایش میدهد. در محیطهایی مثل اتاقهای کنترل، برجهای مراقبت یا مراکز مانیتورینگ که دقت بالا نیاز است، انتخاب دمای رنگ مناسب بسیار حیاتی است.
خالویی در پایان به راهکارهایی برای جلوگیری از عوارض مرتبط با روشنایی اشاره کرد و گفت: استفاده از منابع نور به صورت غیرمستقیم یا مخفی به گونهای که در میدان دید مستقیم کارگران نباشد، حذف منابع نوری مزاحم، ایجاد تعادل بین نور عمومی و نور موضعی مورد نیاز، تنظیم دمای رنگ نور متناسب با نوع فعالیت و کاهش مواجهه با نور شدید بهویژه در ساعات شب، از جمله راههایی برای جلوگیری از عوارض ناشی از نور و روشنایی است.