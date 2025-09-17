به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی گروه سرمایه‌گذاری اهداف، امروز بیست و پنجمین اجلاس کانون‌های صنفی کارکنان بازنشسته صنعت نفت سراسر کشور با حضور «حسین حسین زاده» رییس هیات رییسه صندوق‌های بازنشستگی نفت، «ابراهیم منصورنژاد» رییس صندوق‌های بازنشستگی صنعت نفت، «مهدی عبوری» مدیر عامل گروه سرمایه گذاری اهداف، سایر مدیران و روسای کانون‌ها و همچنین جمعی از بازنشستگان نفت در شهر مشهد برگزار می‌شود و موضوعاتی از جمله ماده ۱۰، ماده (۲۷) – قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران، لزوم بهره مندی بازنشستگان شرکت‌های واگذار شده از طرح مسکن، باقیمانده بن کارت و تکمیل مالیات‌ها در این دوره از اجلاس مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مدیر عامل گروه سرمایه‌گذاری اهداف به منظور گفت‌و‌گو با بازنشستگان و طرح مسائل مرتبط با فرصت‌ها و چالش‌های گروه اهداف برای بازنشستگان در این اجلاس حضور دارد.

