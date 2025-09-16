یارانه ۴۰۰ هزار تومانی شهریور ماه واریز شد
یارانه شهریور ماه دهکهای اول تا سوم به ازای هر نفر ۴۰۰ هزار تومان واریز و قابل برداشت است.
به گزارش ایلنا، سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد یارانه مرحله ۱۷۵ به مبلغ ۱۱۲ هزار و ۲۴۴ میلیارد ریال به حساب ۱۰ میلیون و ۲۱۷ هزار و ۱۰۴ نفر در دهکهای اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وامهای سرپرستان وامگیرنده صورت گرفته است.
بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۶۱ هزار و ۱۸۰ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه به حساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانک عامل در سراسر کشور واریز میشود.
بنا بر این گزارش در سالهای گذشته پرداخت یارانه برای همه مشمولان، بیستم هر ماه انجام میشد؛ اما از بهمنماه سال ۱۴۰۲ پرداخت یارانه بر اساس زمانبندی انجام میشود.
بدینترتیب مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور بیستم هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی خانوار دهکهای یک تا سه به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر ۲۵ام هر ماه، یارانه نقدی و معیشتی سایر خانوارهای مشمول به ازای هر نفر ۳۰۰ هزار تومان سیام هر ماه و یارانه دارو و هزینه حملونقل و ذخیرهسازی سوخت، از ابتدای ماه انجام میشود.