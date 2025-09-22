در گفتوگو با ایلنا طرح شد؛
کارگران ارکان ثالث نفت در جستجوی عدالت/ «طرح ساماندهی» بدون تاخیر عملیاتی شود
یک فعال کارگری گفت: کارگران پیمانکاری نفت سه مطالبه اصلی دارند؛ اصلاح و اجرای صحیح رأی ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری. بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل و اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت.
مهران ربانی، نماینده کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز، در رابطه با مهمترین خواستههای کارگران پیمانکاری صنعت نفت و گاز به خبرنگار ایلنا گفت: مهمترین خواسته کارگران، اجرای صحیح رأی شماره ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری است. طبق این رأی، مبنای محاسبهی مزایای اقلیمی و متغیرهای حقوق اعم از اضافه کار و نوبت کار را مزد دانسته نه مزد مبنا و تاکید دارد که «نحوه محاسبه اضافه کاری و نوبت کاری و جمعه کاری و شب کاری قطعاً بر اساس مزد مبنا نیست». به این ترتیب، تمام دستمزد کارگر مبنای محاسبه مزایای مزدی مثل اضافهکاری و جمعهکاری قرار میگیرد. این رأی اجرا شد اما ایراداتی داشت که در جلساتی با معاون وزیر مطرح کردیم. مقرر شد بررسیهای لازم انجام شود، اما تاکنون اصلاحات مدنظر ما اعمال نشده است.
وی به بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل اشاره کرد و گفت: در خواست دیگرِ نیروها اجرای صحیح طرح طبقهبندی مشاغل است. طرح طبقهبندی مشاغل در ابتدا با هدف ایجاد عدالت در پرداختها تدوین شد تا حقوق کارکنان پیمانکاری یا ارکان ثالث به حقوق کارکنان قرارداد مستقیم نزدیک شود. متأسفانه این هدف محقق نشد. ما انتظار داریم در این طرح بازنگری شود و مزایای ویژهای در نظر گرفته شود تا حقوق نیروهای پیمانکاری که مشاغل مشابهی با نیروهای قرارداد مستقیم دارند، برابر یا حداقل نزدیک به یکدیگر شود.
نماینده کارگران پیمانکاری گفت: متأسفانه کارکنان پیمانکاری از مزایای رفاهی، پاداشها و تسهیلاتی که سایر کارکنان دریافت میکنند محروم هستند. به عنوان مثال در زمینه معرفی به بانک یا دریافت تسهیلات، همواره تبعیض وجود داشته است. ما بارها این موضوع را مطرح کردهایم، اما تاکنون نتیجهای حاصل نشده است.
وی در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص طرح ساماندهی کارکنان دولت گفت: این طرح سالها است که پیگیری میشود. خوشبختانه اکنون مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و دولت همگی موافق اجرای آن هستند.
این فعال کارگری تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که این طرح در قالب تصویبنامه هیئت وزیران اجرایی شود تا از رفت و برگشتهای زمانبر میان مجلس و سایر نهادها جلوگیری شود. به باور ما، با توجه به اجماع موجود، وقت آن رسیده است که بدون تأخیر این طرح عملیاتی شود.
این فعال کارگری گفت: شرایط کار نیروها بسیار دشوار است. برای نمونه، کارکنان شرکت ملی حفاری یا نیروهای شاغل در سکوهای دریایی با مشکلاتی نظیر دوری از خانواده، کار اقماری، مواجهه با مواد آلاینده و کار در ارتفاع مواجهاند. همکاران ما در بخش تعمیرات و نگهداری نیز مسئولیت ایستگاههای تقویت یا کاهش فشار گاز و شبکههای شهری را بر عهده دارند که سختیهای خاص خود را دارد. به طور کلی، کار این نیروها، هم جنبه علمی و تخصصی دارد و هم به شدت فیزیکی و طاقتفرساست. با توجه به نقش حیاتی این نیروها در تأمین بخش عمدهای از بودجه کشور از طریق نفت و گاز، انتظار میرود به وضعیت آنها توجه ویژهای شود.
ربانی بیان کرد: در نقاط مختلف کشور از گچساران تا عسلویه و اهواز، کارکنان پیمانکاری صنعت نفت تجمعات صنفی برگزار کردهاند. مطالبه اصلی آنها رفع تبعیض در پرداختها و اصلاح طرح طبقهبندی مشاغل است. این موضوع با اصول قانون کار و مقاولهنامه شماره ۱۰۰ سازمان جهانی کار نیز مطابقت دارد که بر «دستمزد برابر برای کار برابر» تأکید دارد.
نماینده کارگران گفت: ما انتظار داریم مسئولان از سمت وعده و وعید به سمت اقدام عملی بروند. در حال حاضر سه مطالبه اصلی داریم؛ اصلاح و اجرای صحیح رأی ۳۱۸۸ دیوان عدالت اداری. بازنگری در طرح طبقهبندی مشاغل و اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان دولت، به نحوی که سریع و بدون بروکراسی زمانبر عملیاتی شود. این سه مطالبه در راستای یک هدف کلی است و آن رفع تبعیض بین نیروهای پیمانکاری و سایر نیروهای قرارداد مستقیم و رسمی است.