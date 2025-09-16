مینیبوس سرویس کارگران ساوه واژگون شد/ مصدومیت ده کارگر
یک دستگاه مینیبوس حامل کارگران یک واحد تولیدی، در محور قدیم تهران، نرسیده به ورودی اول شهر صنعتی ساوه واژگون شد و بر اثر این حادثه 10 نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، علی حافظی، رئیس اورژانس علوم پزشکی ساوه گفت: به محض دریافت گزارش حادثه، مرکز اورژانس دانشکده علوم پزشکی شهرستان ساوه یک دستگاه آمبولانس و یک اتوبوس آمبولانس را به محل حادثه اعزام کرد. تیمهای امدادی پس از حضور در محل، اقدامات درمانی اولیه را برای مصدومان انجام دادند.
وی به روند درمانی مصدومان این حادثه رانندگی اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: 8 نفر از مصدومان پس از دریافت کمکهای اولیه، برای تکمیل روند درمان به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند. حال عمومی مصدومان پایدار گزارش شده و اقدامات درمانی برای آنها در حال انجام است.